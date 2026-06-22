9 часа търсиха гъбар край Вършец, откриха го да шофира в обратна посока на дома си

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След 9-часово издирване полицаи от Монтаната, Вършец и гранични полицаи от участъка в Чипровци откриха гъбар, обявен за издирване от семейството му.

В неделя сутринта 79-годишният мъж излязъл от дома си с колата. Казал на близките си, че отива за гъби в местността "Старите лозя".

Мъжът обаче се забавил и около обяд дъщеря му се обадила в полицията. В издирването му се включили около 15 полицаи, които използвали дрон и следово куче.

Около 12 ч. открили колата му, която била заключена край пътя и продължили да търсят мъжа.

В късния следобед след преглед на видеокамерите в района лекият автомобил бил забелязан да се движи в посока към софийските села. Около 21,30 ч. полицаите установили автомобила в района на село Долна Бела речка, като зад волана седял издирваният мъж. Той обяснил на служителите, че изгубил посока по време на шофирането.

Възрастният мъж е предаден в добро здравословно състояние на близките му.