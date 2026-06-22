ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Андрей Гюров отказва да отговори ще се кандидатира...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23089286 www.24chasa.bg

Откриха огнище на шарка по дребните животни в Първомай

1180
Овце СНИМКА: Pixabay

Откриха огнище на шарка по дребните преживни животни в обект в Първомай. В стопанството се отглеждат около 30 овце. Собственикът е реагирал своевременно, след като е забелязал клинични признаци, подал е сигнал до компетентните органи и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). 

Това е първият случай на болестта в страната от близо пет месеца, като последното огнище беше регистрирано в началото на февруари. 

Заради установеното огнище са въведени ограничителни мерки. Определена е 5-километрова предпазна зона, която обхваща Първомай и селата Поройна и Татарево. Около нея е очертана и 15-километрова наблюдавана зона, в която попадат редица населени места, сред които Крушево, Градина, Виница, Дълбок извор, Брягово, Драгойново, Бяла река, Православен, Буково, Воден, Езерово, Добри дол, Конуш, Патриарх Евтимово, Нови извор, Избеглии, Караджово, Богданица, Ахматово, Селци, Поповица, Милево, Скобелево, Върбица, Бодрово, Оризово, Плодовитово, Мирово и Опълченец.

От агенцията уточняват, че са предприети всички мерки за ограничаване и ликвидиране на заразата съгласно европейското и националното законодателство. Това включва хуманно умъртвяване и обезвреждане на заразените и контактните животни в засегнатия обект. Заболяването не е опасно за хората, но при разпространение може да доведе до сериозни икономически загуби.

Овце СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)