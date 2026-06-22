Откриха огнище на шарка по дребните животни в Първомай

Откриха огнище на шарка по дребните преживни животни в обект в Първомай. В стопанството се отглеждат около 30 овце. Собственикът е реагирал своевременно, след като е забелязал клинични признаци, подал е сигнал до компетентните органи и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Това е първият случай на болестта в страната от близо пет месеца, като последното огнище беше регистрирано в началото на февруари.

Заради установеното огнище са въведени ограничителни мерки. Определена е 5-километрова предпазна зона, която обхваща Първомай и селата Поройна и Татарево. Около нея е очертана и 15-километрова наблюдавана зона, в която попадат редица населени места, сред които Крушево, Градина, Виница, Дълбок извор, Брягово, Драгойново, Бяла река, Православен, Буково, Воден, Езерово, Добри дол, Конуш, Патриарх Евтимово, Нови извор, Избеглии, Караджово, Богданица, Ахматово, Селци, Поповица, Милево, Скобелево, Върбица, Бодрово, Оризово, Плодовитово, Мирово и Опълченец.

От агенцията уточняват, че са предприети всички мерки за ограничаване и ликвидиране на заразата съгласно европейското и националното законодателство. Това включва хуманно умъртвяване и обезвреждане на заразените и контактните животни в засегнатия обект. Заболяването не е опасно за хората, но при разпространение може да доведе до сериозни икономически загуби.