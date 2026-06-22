Мотоциклети без законна регистрация по пътищата в Търговищко

В град Опака полицията задържа моторист с три нарушения накуп

Полицаи в Попово задържаха шофьор без книжка, който шофирал пиян и без регистрационни табели мотопед, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Търговище.

На 21.06.2026 г. около 21,10 часа на ул. "Кирил и Методий" в град Опака е извършeна полицейска проверка на мотопед „Malaguti ZJM 43", собственост и управляван от 25-годишен водач от село Петърница, област Плевен. В хода на проверката е установено, че водачът е неправоспособен. Установено е още, че мотопедът е без поставена регистрационна табела на определеното за това място и не е регистриран по надлежния ред. С техническо средство алкотест „Дрегер" е доказано, че водачът е управлявал мотопеда с концентрация на алкохол в издишания от него въздух 1,53 промила. Мъжът е отказал кръвна проба за химически анализ.

Задържан е за срок до 24 ч в РУ-Попово по Закона за МВР. По случая е започнато бързо полицейско производство.

В град Попово е установен неправоспособен водач, управлявал МПС след употреба на алкохол и на наркотично вещество. На 19.06. 2026 г. около 23,50 часа в жк "Младост" на Попово 21-годишен неправоспособен водач от същия град, управлявайки мотопед „Пиаджо" с търговищка регистрация, е изгубил контрол над управлението му и е паднал на пътното платно. В резултат на пътния инцидент той е настанен в МБАЛ-Търговище за наблюдение без опасност за живота му.

При извършена по надлежния ред проверка с техническо средство алкотест „Дрегер", е установено, че мотористът е управлявал мотопеда с концентрация на алкохол в издишания от него въздух 1,54 промила. Със специализирано техническо средство „Drager Drug 5000" е установено, че той бил и под под въздействието на кокаин. Отказал е кръвна проба за химическо изследване.

По случая е започнато бързо полицейско производство.

Започнато е бързо полицейско производство за управление на МПС, нерегистрирано по надлежния ред, и по описа на РУ-Омуртаг, като водачът също е неправоспособен. На 21.06.2026 г. на ул. "Хаджи Димитър" в село Величка, община Омуртаг, около 17,45 часа е извършена полицейска проверка на мотоциклет, управляван от 35-годишен мъж от село Ябланово, област Сливен. В хода на проверката също е установено, че водачът е неправоспособен, а мотоциклетът не е регистриран по надлежния ред.

В община Попово е регистриран и друг случай на управление на нерегистрирано по надлежния ред МПС. На 19.06.2026 г. около 18,30 ч на ул. "Гагарин" в село Ломци, община Попово, е извършeна полицейска проверка на четириколесно МПС(ATV), управлявано от правоспособен 38-годишен водач от Разград. В хода й е установено, че моторното превозно средство не е регистрирано по надлежния ред. По случая е започнато бързо полицейско производство.

Пиян моторист на 17 г. пострада и в Старозагорско

На 20.06.2026 г. около 07.00 часа в ОДМВР - Стара Загора е получен сигнал за настъпило пътнотранспотно произшествие на път II-66 - Стара Загора - Нова Загора, източно от село Подслон. По първоначална информация е самокатастрофирал мотоциклет "Сакс" управляван от 17-годишно момче, като мотоциклетът паднал в дере, северно от пътя. Пострадал е водачът, той е настанен ев болница, без опасност за живота. Тестван с техническо средство за употреба на алкохол, уредът отчел 1,53 промила.