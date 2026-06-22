Собственикът на "Корпорация КУБ", свързвана с незаконните сгради в Баба Алино, се е срещнал със собствениците на имоти в комплекса лично.

Това обявиха на фейсбук страницата на комплекса "Форест клуб". Според публикацията срещата се е провела на 22 юни, но там локацията не е посочена. По информация на "24 часа" срещата се е състояла вечерта на 21 юни в ресторант "Стефания" във Варна. Заведението е в морската градина и сервира украинска кухня. Снимката е от фейсбук профила на Форест клуб

Досега не беше ясно къде се намира Невзоров. В началото на юни вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че той "вероятно се намира извън България". Срещу него обаче няма заповед за издирване, нито обвинения.

"По време на срещата бяха обсъдени всички актуални обстоятелства около издадените заповеди от страна на кмета на Варна г-н Благомир Коцев. На всички поставени въпроси бяха дадени изчерпателни и конкретни отговори, с желание за пълна прозрачност и отчетност пред засегнатите страни", пишат от "Форест клуб" в публикацията си. Ресторант "Стефания" във Варна СНИМКА: Сайтът на заведението Олег Невзоров се появи във Варна, срещна се със собствениците в Баба Алино в ресторант СНИМКА: Фейсбук/forestclub.bg

Случаят с незаконните сгради в местността Баба Алино нашумя в края на май месец тази година. Според властите десетки постройки са изникнали там без нужните разрешения, а част от сградите са получили удостоверения за търпимост преди да бъдат построени.

В края на миналата седмица кметът на Варна обяви, че първата заповед за събаряне в комплекса вече е факт. Процедурата обаче може да се проточи с години, ако собствениците обжалват.