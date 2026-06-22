3-годишно издъхна в ДКЦ "Изток" в Пловдив, аутопсия ще каже какво е погълнало

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Дете на 3-години почина, докато му оказват помощ в ДЦК "Изток" в Пловдив, потвърдиха от полицията. Сигналът е получен тази сутрин на тел. 112 в 9,30 часа.

Родителите отвели хлапето в здравното заведение. Приела ги личната лекарка. Тя започнала да оказва първа помощ, викнала и Спешен екип, но детето починало.

"Нямаме информация какво е погълнало", коментираха пред "24 часа" от здравното заведение. И уточниха, че личният лекар е там под наем и не е под юрисдикцията на управителя д-р Ралица Спасова.

Аутопсия ще установи какво е погълнало детето и каква е причината за смъртта.

ДКЦ "Изток" обслужва квартал "Изгрев" и съседния "Столипиново".

Води се досъдебно производство.