Андрей Гюров не казва ще се кандидатира ли за президент

Андрей Гюров отказа да отговори ще се кандидатира ли за президент, след като в събота лидерът на ДСБ Атанас Атанасов дори обяви как ще стане това - с инициативен комитет, а "Демократична България" ще подкрепи кандидатурата му.

Въпросът явно още не е изчистен между ДБ "Продължаваме промяната", тъй като откъм ПП реагираха разнопосочно. В събота следобед, няколко часа след анонса на Атанасов, в свое интервю депутатът от ПП Йордан Терзийски обясни, че кандидатурата на Гюров "трябва да дойде от обществото", а не от инициативни комитети и партии. В неделя пък колегата му Велислав Величков в свое тв участие дори каза, че в "Промяната" не знаели за такъв инициативен комитет.

Че бившият председател на парламентарната група на ПП ще се кандидатира за държавен глава се говори от началото на годината, когато той стана служебен премиер. От ПП и ДБ дълго не коментираха темата, впоследствие през април акад. Николай Денков потвърди, че името му е "основното" обсъждано за обща кандидатура. Появиха се и идеи негов вицепрезидент да бъде главният секретар на МВР Георги Кандев, който беше назначен именно от правителството на Гюров. Редовната власт на Румен Радев го остави, но скоро след това той напусна системата на МВР, а министър Иван Демерджиев му пожела успех в политическата кариера.

Засега Гюров не е потвърждавал, че обмисля ход към президентството, но не е и отричал. Днес в 13 часа беше първата му публична тема след новината от Атанасов през уикенда. Той присъства на представянето на годишния доклад на Съвета за икономически анализи в Софийския университет. Репортери чакаха Гюров преди началото на събитието, за да обясни намеренията си, но той подмина с едно кратко "благодаря".