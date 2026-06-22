Ивелин Михайлов: Няма да затварям "Исторически парк", ще го направя печеливш

"Исторически парк" ще го превърнем повече в обект, който да изкарва пари, отколкото да бъде балансиран и да служи на обществото. Това заяви идеологът на партия "Величие" Ивелин Михайлов и отрече информацията, че проектът затваря врати.

Той потвърди информацията, че имат проблеми и се е наложило да върнат коли и камиони, които са ползвали на лизинг, но не са се отказали от намеренията си да развиват обекта.

"За пореден път виждаме как едни недоброжелателни медии могат да направят новина една лъжа. Проблемът с автомобилния парк и другите неща е следствие на репресиите на властта срещу нас. Така че правим завой. "Исторически парк" ще го превърнем повече в обект, който да изкарва пари, отколкото да бъде балансиран и да служи на обществото", заяви Михайлов пред БНР.

"Това, което ще направим и бяхме решили да направим като план Б, е едно международно място за тиймбилдинг събития. Няма да е обект за култура, какъвто е в момента - създаваме събития, правим конкурси за картини, за песни, за скулптури, за храна и други неща, които да развиват българската култура. Нещо, което би трябвало да прави държавата", добави той.

Михайлов потвърди, че засега се е оттеглил от политиката, но остава, по думите му, "граждански активен".

По-рано Михайлов обяви, че слага край на проекта, около който изгради и политическата си формация "Величие".

В публикация във фейсбук той призна, че идеята не е получила подкрепата, на която е разчитал, и заяви, че поема пълната отговорност за случилото се.

„Преди години вярвах, че българите имат нужда от нещо, което да ги сплотява и да им дава повод да се гордеят с рода си. Сега знам, че много малка част имат действителна нужда от това. Няма да полагам усилия в посока, която не е желана. Това е снимка от началото, но тя показва и края. Изцяло нося отговорността, че съм повел хора в посока мечта, а не реалност!", написа той.