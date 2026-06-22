Отново ад по пътя за Гърция, колоната е над 20 км

И в понеделник трафикът към Гърция по магистрала "Струма" и главен път Е-79 от Благоевград на юг е кошмарен, разказват шофьори. Задръстването започна още преди обед и колонното движение е от Симитли до изхода на Кресна. Разстоянието от около 20 км се изминава за повече от час. Колите пъплят една след друга, спират за по 20-30 минути и отново продължават.

"В дефилето сме, в посока Кресна, и не мърдаме вече половин час", оплакват се пътуващи към Гърция. В ранния следобед в дефилето имаше и аварирал камион, което допълнително създаде проблем, защото движещите се зад него трябва да го заобиколят, минавайки в насрещната лента.

Трафикът към Гърция е кошмарен още от петък следобед. Тогава хиляди нашенци се отправиха на плаж на Бяло море. В събота пък се стигна дори до временно затваряне на магистрала "Струма" и пренасочване на движението по Е-79. Проблемът е липсата на магистрала през Кресненското дефиле, където се оформя ефектът на фунията. Автомобилите, които пътуват по "Струма" в две колони с по 120 км в час, изведнъж се струпват на входа на дефилето, където има по една лента в посока и скоростта и до 50 км в час.

Освен това, при оптимална пропускателна способност от около 700 автомобила на час, по Е-79 в събота са минавали по около 2000. "До края на септември всеки ден ще е така. Вече дори не говорим за почивните дни, а вижда се, че и в работни дни трафикът е кошмарен. Единствено след 22 ч. до 7 ч. сутринта се пътува нормално", коментират редовно пътуващи към Кулата.