Елитното висше училище се обогати с 5-има нови доктори, 5-има доценти и 1 професор, защитили званията си в изминалата половин година

Над 120 млади учени, докторанти и студенти представиха 119 постерни презентации в 9 различни научни направления на 23-ото издание на научната постерна сесия в Химикотехнологичния и металургичен университет в София на 19 юни.

Празникът откри от в.и.д. ректор проф. Данчо Даналев. Официален гост на събитието беше Иво Василев, директор "Човешки ресурси" на София Мед АД.

Откриването на сесията бе съпроводено и от връчването на наградата в 9-ия Националния конкурс „Изявен млад учен в областта на органичната химия" на името на академик Иван Юхновски, организиран от Химикотехнологичния и металургичен университет и Съюза на химиците в България. Акад. Иван Юхновски дълги години е председател на Българската академия на науките. Носител на отличието е гл. ас. д-р инж. Савина Стоянова от Софийски университет, а наградата й връчи лично акад. Юхновски. Акад. Иван Юхновски (вдясно) и проф. Данчо Даналев награждават гл. ас. д-р инж. Савина Стоянова от Софийски университет.

На церемонията бяха връчени дипломите за образователната и научна степен „доктор" и академичните звания „доцент" и „професор". Академичната общност на Химикотехнологичния и металургичен университет се обогати с 5-има нови доктори, 5-има доценти и 1 професор, които са защитили званията си в изминалата половин година.

Празникът завърши с награждаване на отличилите се в XXIII Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. Наградите от името на ХТМУ бяха връчени от председателя на Научната комисия за оценка на проектите и декан на ФММ към ХТМУ – проф. Емил Михайлов. Деветима участници успяха да впечатлят и журито на Студентския съвет при ХТМУ, с което спечелиха специалните награди, които им бяха подготвили студентите. ХТМУ организира истински празник на науката за младите.

"Благодарим на всички, които участваха и които демонстрираха своя талант, интерес към науката и стремеж към нови постижения! Очакваме с нетърпение следващото издание, в което се надяваме на повече и нови участници, както всяка година!", обърнаха се към младите учени от ръководството на елитното висше училище.