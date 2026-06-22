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За ден 29 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 6 - за наркотици

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Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

15 476 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17 389 водачи и пътници.

Съставени са 4179 фиша и 436 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори, съобщиха от пресцентъра на МВР. 

В рамките на изминалия ден са установени общо 29 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол –14 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 15 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират шестима, петима са отказали тестване.

Патрулка. Снимката е илюстративна.

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