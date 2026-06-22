Българската стопанска камара: Област Добрич запазва сравнително устойчива икономическа активност

Екип на Българската стопанска камара (БСК), в партньорство със Стопанска камара - Добрич, разработи анализ на пазара на труда в Добричкия регион.

Макроикономическото развитие в област Добрич през периода 2019–2023 г. показва растеж. Брутният вътрешен продукт /БВП/ нараства с 45%, достигайки 2.51 млрд. лв., а БВП на човек от населението – от около 10 хил. лв. до над 17 хил. лв., при устойчив дял около 1.4% от националния. Въпреки този ръст, равнището на икономическо развитие остава под националното, като БВП на човек достига около 58–61% от средното за страната.

Макроикономическите показатели на нефинансовите предприятия показват, че област Добрич запазва устойчиво, но сравнително ограничено място в националната икономика. През периода 2019–2023 г. нефинансовите предприятия в областта формират средно около 2.2% от всички в страната, а заетите в тях – около 1.6% от общия брой заети. Делът на произведената продукция и на добавената стойност е средно около 1.3%, а на оборота – около 1.2% от националните стойности, което показва стабилно, но ограничено по мащаб участие на областта в националната икономика.

В динамика се наблюдава възстановяване след пандемичния спад, но без преминаване към ясно изразен устойчив растеж. Произведената продукция и оборотът следват сходна линия – спад през 2020 г., рязко нарастване през 2021 и 2022 г., когато оборотът достига почти 5.93 млрд. лв., а произведената продукция – над 4.1 млрд. лв., след което през 2023 г. и при двата показателя отново се отчита понижение – съответно с 1.5% и с около 15.8%. Добавената стойност по факторни разходи нараства до 1.48 млрд. лв. през 2022 г., но през 2023 г. намалява до 1.12 млрд. лв.

Инвестиционната активност също остава с ограничен, но относително устойчив мащаб – средно за периода чуждестранните преки инвестиции са около 1.16% от общите за страната и в края на периода достигат 344.5 млн. евро. Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи нарастват с около 45% до 450 млн. лв. през 2023 г. Като цяло областта успява да съхрани позициите си, но без съществено разширяване на икономическата си тежест, което насочва към необходимост от повишаване на производителността, създаване на повече добавена стойност и по-устойчиво привличане на инвестиции.

Показателите за работната сила показват относителна икономическа стабилизация, но и отчетливи структурни ограничения. Средният списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение достига около 37 хил. души към 2023 г., но остава под нивото от 2019 г., когато е около 39 хил. Средната месечна работна заплата нараства с близо 60% през 2023 г. спрямо 2019 г., като увеличението изпреварва инфлацията, но възнагражденията остават около 75% от националното ниво, което затруднява задържането на квалифицирани кадри.

Производителността на труда, измерена чрез брутната добавена стойност на едно наето лице, също се повишава – от 38.3 хил. лв. до 59.7 хил. лв., но остава под средната за страната стойност от 70.5 хил. лв. Коефициентите на икономическа активност и заетост на населението на възраст 15–64 години следват слаба низходяща тенденция и през 2023 г. се понижават съответно до 69.7% и 63.9%, като и двата остават под средните стойности за страната. Безработицата остава трайно по-висока от националното ниво и достига 8.2% през 2023 г., което показва, че регионът все още не успява да превърне наличния си икономически потенциал в достатъчно конкурентни доходи и устойчива заетост, които да задържат и привличат квалифицирани кадри в по-голям мащаб.

Област Добрич запазва сравнително устойчива икономическа активност и ясно изразен секторен профил, но бъдещото ѝ развитие все по-силно се ограничава от състоянието на работната сила и от нейната възрастова и образователна структура. Демографският спад, застаряването на заетите, отслабването на основната трудоспособна група и недостатъчното навлизане и по-трудното задържане на млади хора очертават нарастващ кадров риск.

По-ниските доходи спрямо средните за страната, ограниченото включване на наличния трудов ресурс и нееднаквата устойчивост на професионалния прием показват, че наличният икономически потенциал не се използва в пълна степен. Това поставя като ключов въпрос пред областта по-тясното обвързване между профила на местната икономика, потребностите от кадри и насоките на професионалното образование, така че да се създадат по-добри условия за задържане на работна сила и за развитие на дейности с по-висока добавена стойност. В този процес Стопанска камара – Добрич има важна роля като посредник между бизнеса, институциите и образователната система при формулирането на по-устойчиви решения за заетост, квалификация и регионално развитие.

Анализът е разработен в рамките на проект „Заедно за устойчива заетост", финансиран от програма „Развитие на човешките ресурси" и изпълняван от БСК, в партньорство с МТСП и КНСБ.