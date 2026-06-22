Делян Добрев внесе оставката си в парламента

Делян Добрев внесе оставката си като народен представител в деловодството на Народното събрание. Очаква се заявлението му, с което депутатските му правомощия се прекратяват, да бъде гласувано още тази седмица в пленарна зала, съобщават от ГЕРБ.

В събота, по време на среща с младежката структура на партията в Раковски, Добрев съобщи намеренията си да се оттегли от активната политика и да напусне 52-то Народно събрание. Мотивира решението си с това, че трябва да се даде път на младите кадри.

"Наистина съм в политиката от 20 г. През 2007 г. станах общински съветник, и в ГЕРБ ми бе дадена възможност от общински съветник да стана народен представител, министър, зам.-министър, председател на енергийна, бюджетна комисия. 20 г. съм работил за партията, резултатите ги дава избирателят, който продължава да ни подкрепя. Но има момент, в който, както казах на младежите, ние, които 20 г. вече сме в политиката трябва да отстъпим и да дадем път на младите", обясни Добрев пред младежите на ГЕРБ и лидера на партията Бойко Борисов.

Самият Борисов каза, че че за да дойдат нови лица в партията - "някой трябва да стане и от стола".

"Дадох пример с това, че в първия кабинет на ГЕРБ в партията останахме само аз и Влади Горанов. По един или друг начин всички други се оттеглиха и дадоха път на следващите. Помните Лиляна Павлова, Иво Московски - страхотни министри. Тогава всички бяхме на около 30 години. Даже и Трайчо (Трайков) и Дянков (Симеон Дянков) бяха млади. Сега сме на по 50. Според мен 30 годишните се справяхме по-добре от други, защото имахме хъс, енергия и огромно желание да постигнем нещо", каза Добрев.

Сподели, че казал на младежите от ГЕРБ, че сред тях вероятно седят новата Лиляна Павлова, Екатерина Захариева, Иво Московски и т.н. Освен това заяви, че остава в партията и ще продължи да помага и да участва в партийния живот.

Че Добрев планира да се оттегли от политиката, се заговори и в средата на февруари. Тогава редица сайтове съобщиха, че дългогодишният депутат ще напусне и партията, и политиката. Тогава той бе потърсен от "24 часа" и не отрече намеренията си, но не сподели подробности.

В редиците на ГЕРБ се говореше за скандал между него и Борисов. От свои източници "24 часа" научи, че наистина има напрежение между Добрев и лидера на партията. Близки на хасковския областен председател разказват, че той обявил гневен, че напуска, но се надяват да не се стигне до такъв драстичен край.

Ден по-късно Добрев категорично отрече да напуска ГЕРБ и цитира Марк Твен: "Слуховете за моята смърт са силно преувеличени". След това участва активно в предизборната кампания на партията и поведе кандидат-депутатските листи в родното си Хасково и в 24-и МИР в София.

Делян Добрев е едно от енергийните остриета на ГЕРБ. Професионалната му кариера започва в консултантската компания KPMG в Торонто, Канада, по-късно се завръща в България и работи за „Нютон Финанс Мениджмънт Груп" в София. Работи известно време и в Областната управа на Хасково, като ръководител на проекти с европейско финансиране, в Агенцията за подпомагане развитието на малкия и средния бизнес, в Районния съд в Хасково и другаде.

От 2009 г. е депутат от ГЕРБ. През май 2011 г. е назначен за заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма с ресор „Енергетика". Когато на министър Трайчо Трайков е поискана оставката, Добрев е назначен на неговия пост. Избиран е последователно във всички Народни събрания след това. В последното НС бе начело на бюджетната комисия. Досега Добрев бе депутат в 12 парламента, а на мястото му в настоящия вероятно ще влезе Христо Гаджев.

Освен Добрев, след изборите на 19 април, от политиката се отказа и бившият правосъден министър от ГЕРБ Георги Георгиев. Георгиев бе избран за депутат, но преди ЦИК да обяви имената на новите 240 избраници, бившият министър обяви, че се оттегля.

"Винаги съм вярвал, че е изключително важно политиката да не се превръща в професия. Тя е място за хора, които са се доказали в своя професионален път и които могат да дават от своите знания и опит, а не да използват участието си в политиката за препитание", написа тогава той във фейсбук.

Георгиев съобщи, че остава част от юридическия екип на ГЕРБ, но междувременно ще се посвети върху работата по новата си книга и предстояща процедура за доцентура.

"Наред с това, преди 8 години създадохме адвокатска кантора със страхотен екип и се връщам в него пълноценно, за да продължим да помагаме на хората", каза тогава експравосъдният министър.

Дни след вота кметът на Стара Загора Живко Тодоров пък избра да напусне изпълнителната комисия на партията. Живко Тодоров застана до лидера си часове след изборите, но взриви колегите си с думите, че партията трябва да се върне към модела на антикорупционна, защото след годините във властта неминуемо има срастване и отпускане. Дни по-късно подаде оставка от ръководството. Той определи решението си като знак на лична отговорност за резултатите от вота.

В интервю за "24 часа" Тодоров заяви: "Като редови член на ГЕРБ имам по-голям шанс да казвам това, което мисля".

Няколко седмици преди старозагорският градоначалник да се откаже от поста в ръководството на ГЕРБ, лидерът на партията Бойко Борисов съобщи, че е дал нова задача на Тодоров и колегата му в Бургас Димитър Николов - да се грижат за местните структури, каквато преди бе ролята на Цветан Цветанов в партията.

Общинската организация на ГЕРБ в Благоевград също има нов лидер. С почти пълно единодушие членовете са избрали Антоанета Богданова, която е и председател на Общинския съвет. Богданова поема поста от бившия кмет Атанас Камбитов, който също бе номиниран, но се отказа от участие в надпреварата.

След събранието с публикация във фейсбук Камбитов заяви, че е изчакал отчетно-изборното събрание на градската организация, за да направи своя отвод.

"С времето разбрах, че различията, които имаме, са много повече от допирните точки. Благодаря на г-н Борисов и на всички вас за годините заедно! Оставам един от вас и ще продължа да подкрепям каузите, в които вярвам", каза Камбитов.

Той бе депутат от ГЕРБ, след това два мандата кмет на Благоевград. За кратко напусна ГЕРБ и се присъедини към "Републиканци за България" на Цветан Цветанов, но преди 2 г. се върна отново при Борисов.