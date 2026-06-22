Първият трансграничен "Парад на Дунав" свързва двата бряга с авиошоу, речно дефиле и концерт на "Остава"

На 27 юни кейовете на Русе и Гюргево ще бъдат домакини на първия трансграничен парад в историята на двата града - „Парад на Дунав - два флага, една река". Събитието се организира от Община Русе и румънската асоциация "Арпатия", с подкрепата на Община Гюргево и е в пряка връзка с председателството на България на Дунавската стратегия. Проявата официално е включена и в календара на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и обединява жителите в общ празник по случай Деня на река Дунав. Акцентите в програмата край реката включват музикални и арт събития, авиационно шоу и празнични фойерверки, съобщават от пресцентъра на Община Русе.

От 10 часа утрото принадлежи на децата и семействата - Фондация „Русе – град на свободния дух" открива деня с водни битки, а сдружение „Дунавско сияние" кани на арт хепънинг „На брега на реката", в което малчуганите ще превърнат речния бряг в живо платно, а забавна викторина ще предизвика малки и големи. Щандове на занаятчии ще предложат сувенири за спомен.

От 12 часа до 23 часа три локации ще пулсират с DJ сетове и ще предлагат храна и напитки - кеят на Русе, остров Мокану и кеят на Гюргево. На палубата на ресторант „Понтона" с платен вход ще се дегустират български и румънски вина под името „Wine Without Borders".

Следобедът след 16 часа ще достигне своя първи кулминационен момент с речното дефиле. Официалните гости ще бъдат посрещнати на борда на кораб „София", а над 200 лодки и джетове ще изпълнят Дунав с движение, цвят и музика. Дневни фойерверки над Дунав мост ще маркират официалния старт на парада в 17:15 ч., а русенци и гости на града ще могат да наблюдават шествието от кея и крайбрежните улици.

Докато парадът се развива по водата, от 17 часа децата ще изживеят своето собствено приключение на кея - Фондация „Русе – град на свободния дух" организира среща с Нептун и русалките, а богът на реката ще извърши речно кръщене за желаещите. Център „Европа Директно" – Русе ще открие арт работилница и ще награди победителите в конкурса „Моето послание за бъдещето на ЕС". Вечерта за малките ще завърши с Дунавска дискотека, организирана от ПГ по туризъм „Иван П. Павлов". СНИМКА: Община Русе

В 18:15 ч. започва акробатично авиошоу над Русе и Гюргево с цветни димни ефекти в цветовете на двете държави. Майсторски пилотски фигури над реката ще изпишат в небето послание за единство, а пет минути по-късно, в 18:20 ч., кеят ще заблести с дневни фойерверки, музика и светлини, които ще превърнат следобеда в незабравимо зрелище.

Очаква се парадът да премине близо до русенския кей около 18-18.30 ч. и ще може да се наблюдава докъм 19:30 ч. Организаторите обръщат внимание, че поради мащаба на събитието и големия брой участници в речното дефиле, посочените в програмата часове са приблизителни.