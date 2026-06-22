Във вторник Иван Шишков представя екипа си и ще говори за нередности по проекти

Регионалният министър Иван Шишков ще представи екипа си във вторник, съобщават от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На пресконференцията Шишков ще даде данни за нередности по проекти в ресорите на МРРБ.

Отдавна изтеклият план за управление на Природен парк Витоша ще бъде заменен с нов 10-годишен план, но заданието, с което ще се търси кой да го изработи, ще е готово в началото на идната година. Това стана ясно след консултативно събрание в регионалното министерство днес, в което освен министър Шишков участваха и екоминистърът Росица Карамфилова, представители на природния парк, на общината, на земеделското министерство и други институции.

В петък Шишков пък съобщи, че началникът на РДНСК - Ловеч Даниела Златанова е подала оставка заради строителството на участъка на магистрала "Хемус" в района.

"Колежката е напуснала, защото има една комисия. Поредната комисия на организираната слепота. Това е комисия, в която са се събрали служители на ДНСК, РДНСК, АПИ и всички са казали, че това, дето го виждат било временен път. Забележете - изградена инфраструктура на бъдеща магистрала, на трасе, което тогава не беше отчуждено. И всички те се събират и казват, че незаконното строителство е временен път. Временният път, който е платен след това за 14 млн. евро. И тези хора започват да се разбягват. Но няма да избягат от това да си понесат законовата отговорност", закани се Шишков.

В своя позиция Златанова категорично отрече оставката й да е заради "Хемус".

"Не приемам публично да ми бъдат приписвани основания, които не съм заявявала. Още по-малко това да бъде обвързвано с конкретни обекти, казуси или внушения, включително с магистрала "Хемус" и лот 4, без да има факти, изхождащи от мен", категорична е Златанова.

"Теми като „незаконно строителство", упражняване на контролни правомощия и издаване на административни актове не следва да се коментират с внушения и обобщения, а с необходимата професионална и правна отговорност. Широката общественост не е длъжна да знае смисъла на „констатирано незаконно строителство с констативен протокол", но един експерт е длъжен. Кога може да се твърди, че е налице незаконно строителство – единствено при влязла в законна сила заповед за премахване. Защо не е извършена административната процедура, когато г-н Шишков е бил зам.-министър и е имал правомощия", пита Златанова. И допълва, че постът й в РДНСК е началник, а не директор, както заяви министър Шишков, а когато става въпрос за строежи, по закон те се класифицират по категории, а не по класове.

Златанова дори изрази съмнения, че предстоят смени в структурите на ДНСК. "Според мен в понеделник ще сменят и началника на ДНСК в София. Вероятно ще е отново Деляна Панайотова, която бе на поста и през 2021 г. по времето на Шишков", каза още тя. Вероятно утре Шишков ще коментира и тази тема.