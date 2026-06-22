Олег Невзоров влязъл в България на 16 юни, прокуратурата била уведомена. В момента го разпитват

Олег Невзоров е влязъл в България на 16 юни, а служителите на МВР са уведомили за това прокуратурата, научи "24 часа". Той е бил разпитан от полицаите и осигурен за разпит на Варненска окръжна прокуратура. По-рано днес стана ясно, че собственикът на "Корпорация КУБ", построила незаконния град в Баба Алино, община Варна, се е върнал у нас и дори се е срещнал в заведение със собствениците на имоти в комплекса. В момента пък Невзоров се намира на разпит в ОД на МВР - Варна, научи "24 часа".

До момента на предаването му на прокуратурата украинският бизнесмен е бил под постоянното наблюдение на МВР. Невзоров няма издадена заповед за задържане. Такава се иска от прокуратурата. Бизнесменът не е обвинен в престъпление, затова и нямаше наложена забрана да напуска страната.

За връщането на Невзоров у нас се разбра от публикация във фейсбук на комплекса, носещ името "Форест клуб". Те публикуваха и снимки от заведение във Варна, което сервира украинска храна. За незаконния град стана ясно в края на май. Тогава се разбра, че сградите в комплекса са изградени без нужните разрешителни. В началото на юни вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че Невзоров е напуснал България. Кметът на Варна Благомир Коцев пък каза, че вече има първи заповеди за разрушаване на част от сградите. Процедурата обаче може да се проточи с години, ако има обжалвания.