Арх. Деляна Панайотова е новият шеф на ДНСК

Министърът на регионалното развитие Иван Шишков назначи арх. Деляна Панайотова за началник на Дирекцията за национален строителен контрол. Това съобщиха от пресцентъра на регионалното министерство.

Арх. Панайотова е завършила Университета по архитектура, строителство и геодезия през 2003 г. Има над 20-годишен стаж в сферата на инвестиционното проектиране в строителството. Притежава значителен опит в администрацията.

Работила е в Направление „Архитектура и градоустройство" към Столична община. Била е главен архитект в община Хасково. Заемала е длъжността началник на РДНСК Хасково и заместник-началник на ДНСК. В периода август 2022 г. - април 2024 г. е била началник на Дирекцията за национален строителен контрол.

Очаквания, че Шишков ще назначи Панайотова отново на поста, изказа в събота бившата шефката на РДНСК - Ловеч Даниела Златанова.

"Според мен в понеделник ще сменят и началника на ДНСК в София. Вероятно ще е отново Деляна Панайотова, която бе на поста и през 2021 г. по времето на Шишков", каза тя.

За оставката на Златанова съобщи в петък министър Шишков, след като участва в редовния парламентарен контрол.

категорична е Златанова.

"Колежката е напуснала, защото има една комисия. Поредната комисия на организираната слепота. Това е комисия, в която са се събрали служители на ДНСК, РДНСК, АПИ и всички са казали, че това, дето го виждат било временен път. Забележете - изградена инфраструктура на бъдеща магистрала, на трасе, което тогава не беше отчуждено. И всички те се събират и казват, че незаконното строителство е временен път. Временният път, който е платен след това за 14 млн. евро. И тези хора започват да се разбягват. Но няма да избягат от това да си понесат законовата отговорност", каза вчера регионалният министър в Народното събрание, след като участва в петъчния парламентарен контрол.

Той заяви, че мотив за това е косвената му дискусия с бившия регионален министър Иван Иванов за констатирано незаконно строителство през 2021 г. От септември същата година имало и доклад на ДНСК.

В своя позиция обаче Златанова категорично заявява, че напускането й няма нищо общо с магистрала "Хемус".

"Не приемам публично да ми бъдат приписвани основания, които не съм заявявала. Още по-малко това да бъде обвързвано с конкретни обекти, казуси или внушения, включително с магистрала "Хемус" и лот 4, без да има факти, изхождащи от мен", казва тя.

Относно казаното от Шишков за "комисията по огранизирана слепота", според Златанова това е "оригинално художествено определение и е подходящо за политическа демагогия, не и за образа на експерт".

"През целия период на заемане на длъжността съм изпълнявала правомощията си добросъвестно, в рамките на закона и в съответствие със служебните си задължения. Никога не съм се „разбягвала", нито съм имала основание да се крия от който и да било институционален или обществен въпрос", заявява тя.

"Ние правим проверки на магистрала "Хемус" всеки месец и това не е удобно за фирмите. Ловеч е едно от най-атрактивните места и затова се подменят хора, за да се сложат удобни. От 2021, 2022 г. РДНСК не е имала постоянен началник. В момента строителството в района е спряло, а аз бих предпочела да се строи", каза Златанова.