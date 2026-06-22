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Започна международният турнир "Най-добър войн 2026"

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Започна международният турнир "Най-добър войн 2026" СНИМКА: МО

Международният военен турнир "Най-добър войн 2026" започна с тържествена церемония в Националния военен университет "Васил Левски". Началникът на НВУ бриг. ген. Станчо Кайков пожела успех на участниците в надпреварата, съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната. 

Започна международният турнир "Най-добър войн 2026" СНИМКА: МО
Започна международният турнир "Най-добър войн 2026" СНИМКА: МО

За България в турнира участват тимове от Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили, Съвместното командване на специалните операции, Командването за логистична поддръжка, Служба „Военна полиция" и НВУ. Сред международните участници са отборите на Националната гвардия на Тенеси, Многонационалната бойна група на НАТО в България, Щабен елемент за интегриране на силите на НАТО.

През следващите 2 дни отборите ще правят интензивни тренировки, а началото на същинското състезание ще бъде на 25 юни. Тогава на учебния полигон "Беляковец" ще се състои индивидуалната част от турнира. Там военните ще се надпреварват в различни дисциплини като хвърляне на граната в цел, динамична стрелба със 7,62 мм. автомат „Калашников" и 9 мм. пистолет „Макаров", преодоляване на различни препятствия. 

Започна международният турнир "Най-добър войн 2026" СНИМКА: МО
Започна международният турнир "Най-добър войн 2026" СНИМКА: МО

На 26 юни в района на НВУ ще се проведе отборната надпревара. Екипите ще демонстрират бързина и прецизност при преодоляване на полоса „Командос", изтегляне на аварирал автомобил през заразен участък, оказване на първа медицинска помощ и евакуация на ранен, доставка на муниции и изкачване на 4-метрова алпийска стена. Тогава ще се проведе и минитурнир "Най-добър млад войн", в които ще участват отбори от средни училища от Велико Търново.

26 юни е и Ден на отворените врати в НВУ. Освен финала на състезанията и награждаването, присъстващите ще могат да наблюдават и динамичен показ на специализиран ръкопашен бой, изпълнение на строеви хватки с оръжие от представителния блок на НВУ, демонстрация с бойни кучета от СКСО. На място ще бъдат показани образци на военна техника, въоръжение и оборудване.

"Най-добър войн" се провежда за втора година под егидата на началника на отбраната адм. Емил Ефтимов. Организатори са Министерството на отбраната, Дирекция „Операции и подготовка" в Щаба на отбраната и Националния военен университет „Васил Левски" - Велико Търново. В процеса на планиране на турнира, подбора и подготовката на състезателите дейно участват Главните сержанти от Българската армия. 

Започна международният турнир "Най-добър войн 2026" СНИМКА: МО
Започна международният турнир "Най-добър войн 2026" СНИМКА: МО

Започна международният турнир "Най-добър войн 2026" СНИМКА: МО
Започна международният турнир "Най-добър войн 2026" СНИМКА: МО
Започна международният турнир "Най-добър войн 2026" СНИМКА: МО
Започна международният турнир "Най-добър войн 2026" СНИМКА: МО

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