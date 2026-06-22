Международният военен турнир "Най-добър войн 2026" започна с тържествена церемония в Националния военен университет "Васил Левски". Началникът на НВУ бриг. ген. Станчо Кайков пожела успех на участниците в надпреварата, съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната. Започна международният турнир "Най-добър войн 2026" СНИМКА: МО

За България в турнира участват тимове от Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили, Съвместното командване на специалните операции, Командването за логистична поддръжка, Служба „Военна полиция" и НВУ. Сред международните участници са отборите на Националната гвардия на Тенеси, Многонационалната бойна група на НАТО в България, Щабен елемент за интегриране на силите на НАТО.

През следващите 2 дни отборите ще правят интензивни тренировки, а началото на същинското състезание ще бъде на 25 юни. Тогава на учебния полигон "Беляковец" ще се състои индивидуалната част от турнира. Там военните ще се надпреварват в различни дисциплини като хвърляне на граната в цел, динамична стрелба със 7,62 мм. автомат „Калашников" и 9 мм. пистолет „Макаров", преодоляване на различни препятствия. Започна международният турнир "Най-добър войн 2026" СНИМКА: МО

На 26 юни в района на НВУ ще се проведе отборната надпревара. Екипите ще демонстрират бързина и прецизност при преодоляване на полоса „Командос", изтегляне на аварирал автомобил през заразен участък, оказване на първа медицинска помощ и евакуация на ранен, доставка на муниции и изкачване на 4-метрова алпийска стена. Тогава ще се проведе и минитурнир "Най-добър млад войн", в които ще участват отбори от средни училища от Велико Търново.

26 юни е и Ден на отворените врати в НВУ. Освен финала на състезанията и награждаването, присъстващите ще могат да наблюдават и динамичен показ на специализиран ръкопашен бой, изпълнение на строеви хватки с оръжие от представителния блок на НВУ, демонстрация с бойни кучета от СКСО. На място ще бъдат показани образци на военна техника, въоръжение и оборудване.