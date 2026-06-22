Осъдиха на 18 месеца условно мъж за дрога и шофиране след употреба на наркотици

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Окръжен съд – Монтана одобри споразумение между Окръжна прокуратура – Монтана и защитата на подсъдимия Д. И. Ц., с което му е наложено наказание от 18 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено с 3-годишен изпитателен период, за три отделни деяния – разпространение и държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества и управление на моторно превозно средство след употреба на наркотично вещество.

Спрямо Д. И. Ц. са повдигнати три отделни обвинения:

– за това, че за периода от 16.02.2026 г. до 07.04.2026 г. в Враца и в Монтана, в условията на продължавано престъпление, като извършил повече от две, а именно три деяния, без надлежно разрешително и в нарушение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори (ЗКВНВП) разпространявал високорискови наркотични вещества – кокаин, амфетамин и канабис, на обща стойност 190,43 евро (372, 44 лв.);

– за това, че на 09.04.2026 г. в Монтана без надлежно разрешително и в нарушение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори (ЗКВНВП) държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – коноп (марихуана), амфетамин на бучки и кокаин, на обща стойност 4 869,40 евро (9 523,71 лв.);

– за това, че на 07.04. 2026 г. в Монтана управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, след употреба на наркотично вещество – кокаин, установено с техническо средство.

Веществата, които разпространявал и държал са включени в списъка на растенията и веществата с висок риск за общественото здраве по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори (ЗКВНВП).

Пред съда 26-годишният Д. И. Ц. – със средно образование, безработен, неосъждан, се призна за виновен и заяви, че доброволно е подписал постигнатото с Окръжна прокуратура – Монтана споразумение и поиска същото да бъде одобрено от съда.

След като се запозна със съдържанието на споразумението състав на Окръжен съд – Монтана одобри споразумението между Окръжна прокуратура – Монтана и защитата на подсъдимия Д. И. Ц., по силата на което се признава за виновен и по трите обвинения и му налага три отделни наказания:

– 18 месеца „лишаване от свобода", чието изпълнение отлага с 3-годишен изпитателен период, за разпространение високорискови наркотични вещества, като не налага по-лекото наказание „глоба";

– 18 месеца „лишаване от свобода", чието изпълнение отлага с 3-годишен изпитателен период, за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества, като не налага по-лекото наказание „глоба";

– 6 месеца „лишаване от свобода", чието изпълнение отлага с 3-годишен изпитателен период, за управление на лек автомобил след употреба на наркотични вещества.

Съдът определи едно общо най-тежко наказание измежду трите в размер на 18 месеца „лишаване от свобода", чието изпълнение отлага с 3-годишен изпитателен период. На Д. И. Ц. се налага и наказание лишаване от правоуправление на моторно превозно средство за срок от 18 месеца.

Съгласно постигнатото и одобреното от съда споразумение между страните, подсъдимият Д. И. Ц. трябва да заплати направените по делото разноски.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.