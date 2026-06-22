Изложба "Киберзащитници" показват утре в музея в Пазарджик

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Изложба "Киберзащитници", под наслов "Заедно в борбата с кибертормоза на деца" се открива утре в 10.00 ч. в Регионалния исторически музей в Пазарджик, организатори са Областна администрация- Пазарджик и Българската академия по сигурност.

Събитието ще се проведе под патронажа на областния управител на област Пазарджик – Борислав Богословов.

Програма "Киберзащитници" е основана в България от проф. Владимир Бронфенбренер през 2019г. и от 2021г. се осъществява в партньорство с Агенцията по защита на детето в киберпространството – Израел.

За последните четири години програма "Киберзащитници" успя да намали в България с 302 400 броя на пострадалите деца в киберпространството, от 64.5% до 49.6%, като средно в ЕС процентът е 52.

От м. март 2024г. СУ "Христо Ботев" – гр. Септември е първото пилотно училище по програма "Киберзащитници" и е с рекордно нисък брой на пострадалите деца в онлайн среда (31.8%).

В рамките на Национална програма "Сигурност" на МОН и с подкрепата на община Бургас и РУО – Бургас, от м. декември 2025г. област Бургас е пилотна област по програма "Киберзащитници", като всички училища ще водят самостоятелно обучения по програмата в 4-ти клас.