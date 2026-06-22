Съдът в Монтана с условна присъда за 42-годишен заради дрога

Окръжен съд – Монтана осъди 42-годишния П. И. П. на 2 години и 6 месеца лишаване от свобода, които отложи с 4 години изпитателен срок, и глоба от 2 500 евро (5 000 лева) за разпространение и държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества. П. И. П. беше признат за невинен по обвинението за отглеждане на високорискови наркотични вещества, както и да е извършил деянията, по които е признат за виновен, в съучастие с 33-годишната П. Г. Г., с която живее във фактическо съжителство и която беше призната за невинна и по трите обвинения.

Срещу П. И. П. и П. Г. Г. са повдигнати три отделни обвинения – за разпространение, за държане с цел разпространение и за отглеждане на високорискови наркотични вещества. Според обвинението П. И. П. и П. Г. Г., които са във фактическо съжителство, са действали в съучастие помежду си като съизвършители.

Според документите по делото на 24 септември 2021 година в с. Меляне, община Георги Дамяново П. И. П., в съучастие с П. Г. Г. като съизвършител, разпространявал високорискови наркотични вещества – коноп и амфетамин, на стойност 228,25 лева.

Също според документите по делото на 25 септември 2021 година в дома си в с. Меляне, община Георги Дамяново П. И. П., в съучастие с П. Г. Г. като съизвършител, държал с цел разпространение високо рисково наркотично вещество – коноп, с общо тегло 270,39 гр. и на стойност 1 622,34 лева.

Според внесения обвинителен акт на 26 септември 2021 година в местността „Средил" в землището на с. Меляне П. И. П., в съучастие с П. Г. Г. като съизвършител, отглеждал 50 броя растения от рода на конопа, от които са получени 479,90 грама на стойност 2 879,40 лева.

Веществата, които двамата разпространявали, държали и отглеждали са включени в списъка на растенията и веществата с висок риск за общественото здраве по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори (ЗКВНВП). Спрямо П. И. П. и П. Г. Г. е взета мярка за неотклонение „подписка".

В рамките на образуваното досъдебно производство са назначени и изготвени ДНК експертиза, технически и физико-химически експертизи, оценка на наркотични вещества, разпитани са свидетели, включително и пред съдия. В хода на съдебното следствие беше назначена и химическа експертиза.

Пред съда подсъдимия П. И. П. – със средно образование, работещ, осъждан, се призна за виновен.

Пред съда подсъдимата П. Г. Г. – със средно образование, работеща, осъждана, не даде обяснения и заяви, че не е извършила нищо от това, което се твърди от обвинението.

След като се запозна с всички факти и обстоятелства по делото и изслуша обвинението, защитата и подсъдимите тричленен състав на Окръжен съд – Монтана призна за виновен П. И. П. по две от повдигнатите му обвинения, както и че не извършил тези деяния в съучастие с 33-годишната П. Г. Г.

По първото обвинение – разпространение на високорискови наркотични вещества, съдът осъди П. И. П. на 2 години и 6 месеца „лишаване от свобода", които отложи с 4 години изпитателен срок, и глоба в размер на 2 500 евро (5 000 лева).

По второто обвинение – държане с цел разпространение, съдът осъди П. И. П. на 2 години и 6 месеца „лишаване от свобода", които отложи с 4 години изпитателен срок, и глоба в размер на 2 500 евро (5 000 лева).

Съдът определи едно общо най-тежко наказание на П. И. П. от 2 години и 6 месеца „лишаване от свобода", които отложи с 4 години изпитателен срок, и глоба в размер на 2 500 евро (5 000 лева).

По третото обвинение – отглеждане на високорискови наркотични вещества, съдът призна П. И. П. за невинен. П. Г. Г. беше призната за невинна и по трите обвинения и оправдана изцяло.

Присъдата на Окръжен съд – Монтана подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Апелативен съд – София.