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Доцова се среща с шефа на парламента на Северна Македония утре

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Михаела Доцова Снимка: Фейсбук/ Михаела Доцова

Сътрудничеството на парламентарно ниво ще бъде обсъдено на двустранната среща между председателя на българския парламент Михаела Доцова и председателя на парламента на Северна Македония Африм Гаши, който пристига в София за участие в 13-ата пленарна сесия на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПА на ПСЮИЕ), съобщи БТА.

На традиционния за началото на седмицата брифинг с журналисти Африм Гаши е обяснил, че „поради политическата ситуация и честите избори в България" досега не е имало възможност за установяване на добра пряка комуникация с българския парламент, което сега е една от целите му.

„Трябва да говорим, трябва да продължим напред, да намерим начин да бъдем заедно в ЕС. Мисля, че бъдещето трябва да ни обединява, а не миналото, така че отивам с позитивна мисъл и искам да участвам в подобряването на отношенията между нашите две страни и два парламента", цитират медиите в Скопие думите на Африм Гаши.

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска и министърът на външните работи и външата търговия Тимчо Муцунски участваха на 10 юни в срещи в София в рамките на ПСЮИЕ, председателстван от България.

Михаела Доцова Снимка: Фейсбук/ Михаела Доцова

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