Напредва възстановяването на езерата в Южния парк

Продължава активната работа по гражданския проект "Езерата на Южния парк" и дейностите по възстановяването им напредва. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Освен това работата вече е върху цялата водна инфраструктура в района.

Сега екипите приключват с почистването на "Безименно езеро 4", като премахват последното "островче" от наноси в центъра му. Използва се специализиран багер със 17-метрова стрела, която позволява работа директно от брега. По този начин тежката техника не навлиза във водата, което предпазва екосистемата и корените на дърветата.

Следващата фаза обхваща "Тъмното езеро", където след досегашното ръчно почистване ще се премине към механизирано изсмукване на тинята с каналочистач. Машината технологично разделя водата от наносите – чистата вода ще повиши нивото на "Безименно 4", а почистеният естествен извор на "Тъмното езеро" ще захрани цялата каскада надолу. Работата по другите езера - "Патешка приказка" и "Скритото езеро" започва поетапно след 15 август, за да не се смущават гнездящите птици.

"За нас е важно да работим устойчиво. Този проект е пример за това как технология и експертизата на ВиК ни помагат да върнем нормалния облик на парка, без да правим компромис с природата. Всяка стъпка е планирана така, че да осигурим комфорт на софиянци и сигурност за екосистемата", каза зам.-кметът по екология инж. Николай Неделков.

"Пълната ни подкрепа за този проект е продиктувана от желанието да видим реална промяна в Южния парк след толкова години застой. Щастлив съм, че когато граждани и администрация – Община, ВиК, Обществен съвет и еколози – работят заедно, резултатите се постигат бързо и качествено. Всеки от нас дава най-доброто от себе си за общото благо", каза шефът на ВиК инж. Стефан Пелтеков.

Проектът се изпълнява при пълна прозрачност, под прекия контрол на Обществения съвет и в пълен синхрон с препоръките от екологичния доклад на НИС към Софийския университет.

Успоредно с работата по езерата, общината взе мерки за ремонт на техническата инфраструктура. Вече е отстранена повредата в сондажната помпа при "Езерото с папурите", която захранва всички изкуствени водни огледала и шадравани в парка (като емблематичната "Водна паша").

В момента се извършва и дълбоко почистване на канала на сондажа, за да се възстанови нормалният дебит на водата, която не е достигала до тези съоръжения от над десетилетие. Едновременно с това се възстановяват и самите съоръжения, като се премахват натрупаните замърсявания, прочистват се връзките, облагородяват се терените в близост и се възвръща оригиналният им вид.