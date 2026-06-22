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7 и половина г. затвор за пиян шофьор без книжка, причинил смъртта на спътничка

Тони Маскръчка

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Съдебната палата в Кюстендил.

Наказание лишаване от свобода за срок от 7 години и 6 месеца присъди Окръжен съд Кюстендил за пиян шофьор без книжка, причинил смъртта на спътничка.

Съдът призна Д. Н. за виновен в нарушение на Закона за движение по пътищата и по този начин причиняване на смърт по непредпазливост на возещата се до него пътничка в автомобила, като деянието е извършено в пияно състояние и подсъдимият е управлявал МПС без да има необходимата правоспособност.

Съдът определя първоначален „общ" режим на изтърпяване на наказанието, като приспада при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода" времето, през което подсъдимият е бил задържан, съответно е търпял мярка за неотклонение „задържане под стража", считано от 26.04.2025 г. до привеждане на присъдата в изпълнение. Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд София.

Жестоката катастрофа е станала на 26.04.2025 г., на пътя за  кюстендилското с. Коняво. Шофьорът е загубил контрол върху автомобила и е предизвикал отклоняването му в дясно, при което е настъпил удар в крайпътната предпазна ограда. По този начин по непредпазливост е причинил смъртта на возещата се до него пътничка в автомобила, която е и собственичка на колата, като деянието е извършено в пияно състояние и е управлявал, без да има необходимата правоспособност, изискваща се по закон.

Съдът признава Д . Н. за невиновен в това да е извършил деянието умишлено и го оправдава по това обвинение.

Съдебната палата в Кюстендил.

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