Йотова ще награди най-успешните участници в "Спортувай с президента"

Във вторник, на международния ден на Олимпизма, президентът Илияна Йотова ще награди учениците с най-добри резултати на "Президентския тест" от инициативата "Спортувай с президента". Церемонията ще се състои от 11 ч. на "Дондуков" 2 за 5-та поредна година, съобщават от президентския прессекретариат.

Чрез извънучилищни спортни занимания и алтернативни форми на физическо възпитание "Спортувай с президента" насърчава активността на децата. През учебната година участници от цялата страна мерят сили в "Президентския тест" - съвкупност от 7 двигателни упражнения, с които се оценяват сила, издръжливост, бързина, ловкост и гъвкавост, а най-добре представилите се деца се отличават от държавния глава.