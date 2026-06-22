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Йотова ще награди най-успешните участници в "Спортувай с президента"

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Илияна Йотова СНИМКА: Велислав Николов

Във вторник, на международния ден на Олимпизма, президентът Илияна Йотова ще награди учениците с най-добри резултати на "Президентския тест" от инициативата "Спортувай с президента". Церемонията ще се състои от 11 ч. на "Дондуков" 2 за 5-та поредна година, съобщават от президентския прессекретариат.

Чрез извънучилищни спортни занимания и алтернативни форми на физическо възпитание "Спортувай с президента" насърчава активността на децата. През учебната година участници от цялата страна мерят сили в "Президентския тест" - съвкупност от 7 двигателни упражнения, с които се оценяват сила, издръжливост, бързина, ловкост и гъвкавост, а най-добре представилите се деца се отличават от държавния глава.

Илияна Йотова СНИМКА: Велислав Николов

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