Тримата задържани за масовия бой на пазара в Габрово са пуснати от ареста



Районна прокуратура-Габрово ръководи разследване за причиняване на телесни повреди на двама мъже при сбиване в района на пазара в града. След мелето, в което са използвани лопати и колове според свидетелства в социалните мрежи, имаше трима в полицейския арест за 24 часа, но са пуснати без обвинения, става ясно от прессъобщението.

Досъдебното производство е започнало на 19 юни с оглед на местопроизшествието. То се води за причиняване на средни телесни повреди на две лица по хулигански подбуди.

Около 20 часа същия ден е възникнал конфликт в района на Централен кооперативен пазар в гр. Габрово между четирима мъже, който е прераснал в сбиване. Подаден е сигнал на тел. 112 и е уведомена полицията. На пострадалите е оказана лекарска помощ, като един от тях е на лечение в МБАЛ"Д-р Т. Венкова" гр. Габрово с фрактура на раменна става и други наранявания.

Към настоящия момент се провеждат разпити за изясняване причините за конфликта и се изисква медицинската документация от прегледите на пострадалите лица. Предстои назначаване на съдебно медицински експертизи.

Междувременно в Габрово напрежението ескалира отново. В социалните мрежи отново се появиха призиви за протести срещу безнаказаността на ромската общност в града и липсата на сигурност за гражданите.