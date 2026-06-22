Терзиев след срещата за Витоша: Трудно е да говориш за планината без София

Не бяхме поканени на срещата днес, но няма да търсим причините за това. Когато става дума за Витоша, няма място за его и политическо противоборство. Това е тема, по която институциите трябва да работят заедно. Това каза кметът на София Васил Терзиев заради днешната среща за развитието на планината, проведена от правителството.

Терзиев бе категоричен, че подкрепя всяка стъпка напред по темата и позицията на кабинета по основните въпроси за Витоша съвпада със защитаваната от Столичната община позиция за последните 2 години.

"Трудно е да говориш за Витоша без София. От самото начало с "Визия за Витоша" настояваме за нов план за управление, по-добър достъп до планината и дългосрочна визия за нейното развитие. Това са въпроси, по които сме работили с всяко правителство досега и ще продължим да работим по същия начин", каза Терзиев.

Според него следващата стъпка е да се подпише Меморандум между всички страни - така, както "Визия за Витоша" предполага, за да има и формално съгласие между страните кой какво трябва да свърши. И на базата на това да има и ясен времеви хоризонт.

Столичната община винаги е подхождала към темата с готовност за партньорство, аргументирани предложения и настояване за ясно разпределение на отговорностите между институциите, категоричен е Терзиев.

"Най-важните решения за Витоша не могат да бъдат взети от една институция. Те изискват координация, последователност и ясни ангажименти. Без София няма как да бъдат решени въпросите за транспорта до планината, градската среда около нея и голяма част от ежедневните проблеми, с които се сблъскват хората", заяви той.

През последните 2 г. Столичната община работи по своята "#ВизияЗаВитоша" и вече има конкретни резултати.

"Витоша не бива да бъде заложник на каквото и да е противопоставяне. Тя е по-голяма от всички нас. Част е от идентичността на София и от живота на поколения софиянци", каза още Терзиев. И заяви, че общината остава конструктивен партньор на държавата по всички теми за развитието на планината.

"Ще продължим да настояваме за решителни стъпки напред и за реални решения. За да оставим на хората след нас по-добро наследство от това, което сме заварили. Това може да стане само ако работим заедно", подчерта столичният кмет.

Отдавна изтеклият план за управление на Природен парк Витоша ще бъде заменен с нов 10-годишен план, но заданието, с което ще се търси кой да го изработи, ще е готово в началото на идната година. Това стана ясно след консултативно събрание в регионалното министерство днес, в което освен министър Шишков участваха и екоминистърът Росица Карамфилова, представители на природния парк, на общината, на земеделското министерство и други институции.

Сегашният план е от 2005 г. и е изтекъл през 2015 г., но оттогава просто се удължава, защото не е постигнато разбирателство между институциите и организациите, от които зависи изработването на нов.

"Това днес е само първата стъпка, ще търсим варианти по най-бързия начин да направим всичко възможно да спасим планината Витоша", каза регионалният министър Иван Шишков.

Според министър Карамфилова ще има консултативен съвет по изработване на заданието, който ще е максимално отворен и към природозащитни организации, и към всички, от които зависи опазването на природния парк и осигуряването на широк обществен достъп, който в момента е изцяло от автомобили.