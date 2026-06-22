Антон Кутев: Съставът на ВСС трябва да доведе до работеща прокуратура

Езикът на парламента се промени - заслуга е на нашата парламентарна група, каза депутатът от "Прогресивна България"

Бих си помечтал да е по-динамична работа на парламента, но първото е, че променихме начина, по който работи парламентът. Промени се езикът. Вече има други стандарти и смятам, че това е заслуга на нашата парламентарна група. Езикът прави облика на парламента. Хората трябва да харесват институцията. Това каза в предаването "Лице в лице" депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев.

Той обясни, че парламентът е приело важни неща, но предстои изпълнителната власт да ги реализира възможно най-бързо. Опитваме се да изпипваме нещата, каза Кутев.

Започват с т.нар. съдебна реформа. Според депутата най-важното е ВСС да започне да работи по друг начин. "Голямото ми опасение зависимостите, които продължават да съществуват, да не са управляващи при определяне на състава. Важно е съставът да бъде сменен така, че да доведе до работеща прокуратура.

Антикорупционната комисия би трябвало да работи реално. Направени са всички стъпки по отношение на ВСС. Наесен нещата ще са съвсем различни. Това значи реални дейности срещу престъпността. Важното е всеки следващ да знае, че подлежи на затваряне, ако наруши правилата", каза Антон Кутев.

На въпрос дали парламентът наистина няма да почива през лятото, Кутев обясни, че има правилник, който е ясен - през август Народното събрание е във ваканция. Кутев обясни, че ваканция вероятно ще има, но самият той си е продал билетите за пътуване. "Зависи от дневния ред. Трябва да отметнем бюджета, да видим каква ще е законодателната програма. Почти не си спомням през последните години през август да не е имало заседания", обясни депутатът.

Той уточни, че съкращаване на бройките в администрацията ще има независимо от въпроса за внасянето на осигуровки от страна на администрацията. А стремежът на партията е ничии доходи да не намаляват.

"Нито едно от решенията ни не са вземани в каквато и да била колаборация. Може би ГЕРБ и ДПС разбират политиката ни и искат да я подкрепят или не искат да влизат в противоречие с нас освен по някакви жизненоважни въпроси. Нямаме недостиг на хора, за да искаме подкрепа от ГЕРБ", категоричен беше Антон Кутев.