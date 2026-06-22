11 седмокласници пропуснаха матура по английски в Пловдивско, 76 от 10. клас си спестиха изпита по чужд език

11 седмокласници от Пловдив и областта пропуснаха Националното външно оценяване по английски език, което се проведе днес. 198 ученици се очакваше да положат матурата, но се явиха 187. Изпитът приключи без анулирани работи, съобщиха от Регионалното управление на образованието.

Изпит по чужд език се проведе и за децата в 10. клас. Общо на НВО бяха допуснати 301 ученика, от които 76 не се явиха. 204 положиха изпита по английски, а 59 го пропуснаха. На изпит по испански бяха 9 десетокласника, като само двама не дойдоха. А на матурата по немски отидоха по-малко от половината допуснати - 12 от 27.