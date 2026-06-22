Прокуратурата: Олег Невзоров е разпитан на 17 юни пред съдия

Олег Невзоров е бил разпитан пред съдия на 17 юни, ден след връщането си в България. Това съобщиха от Окръжна прокуратура-Варна. Украинският бизнесмен, собственик на "КУБ корпорация", изградила незаконния град край Варна, се е прибрал в България на 16 юни, стана ясно по-рано днес и веднага е бил на разпит в МВР.

Невзоров е отишъл доброволно на разпит и е бил с адвокат, посочиха от прокуратурата. И добавиха, че е разпитван като свидетел и по разследвания на Районна прокуратура-Варна. По всички тях се събирали доказателства. "В отговор на обществения интерес и винаги, когато разследването позволява, прокуратурите във Варна ще бъдат проактивни в обявяване на резултати, които не биха навредили на основната цел на наказателния процес - разкриване на обективната истина по правилата на Наказателно-процесуалния кодекс", пишат от прокуратурата.

Самият Невзоров никога не е бил обвиняван за престъпление и затова няма нито забрана да напуска страната, нито е бил задържан след разпита си.

За връщането на Невзоров у нас стана ясно от пост във фейсбук на комплекса в Баба Алино. Той се казва "Форест клуб". Оттам качиха и снимки от заведение във Варна, където се сервира украинска храна. За незаконния град се разбра в края на май. Оказа се, че сградите в комплекса са изградени без нужните разрешителни. В началото на юни вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че Невзоров е напуснал България. Кметът на Варна Благомир Коцев пък каза, че вече има първи заповеди за разрушаване на част от сградите. Процедурата обаче може да се проточи с години, ако има обжалвания.