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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23092244 www.24chasa.bg

INSAIT представя в Министерския съвет свое отличие

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Сградата на Министерския съвет в София СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ - ГЕНК

Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет "Св. Климент Охридски" спечели едно от най-престижните отличия в света. 

Утре от 15 ч. в сградата на Министерския съвет представители на INSAIT ще представят проекта си, отличието и неговото значение за страната, съобщават от правителствената пресслужба.

Представянето ще се състои в присъствието на премиера Румен Радев, вицепремиера Атанас Пеканов, просветният министър проф. Георги Вълчев, зам.-ректорът на СУ акад. проф. Тони Спасов, научният директор и основател на INSAIT проф. Мартин Вечев и шефът на института Борислав Петров.

Сградата на Министерския съвет в София СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ - ГЕНК

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