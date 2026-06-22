INSAIT представя в Министерския съвет свое отличие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет "Св. Климент Охридски" спечели едно от най-престижните отличия в света.

Утре от 15 ч. в сградата на Министерския съвет представители на INSAIT ще представят проекта си, отличието и неговото значение за страната, съобщават от правителствената пресслужба.

Представянето ще се състои в присъствието на премиера Румен Радев, вицепремиера Атанас Пеканов, просветният министър проф. Георги Вълчев, зам.-ректорът на СУ акад. проф. Тони Спасов, научният директор и основател на INSAIT проф. Мартин Вечев и шефът на института Борислав Петров.