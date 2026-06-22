"Център" - партията на Васил Божков, се саморазпусна

"Център" - партията, чийто неформален лидер е бизнесменът Васил Божков, се саморазпусна. Това става ясно от обнародвано в "Държавен вестник" решение на Софийския градски съд от 26 май. С него е вписано прекратяване на партията. Като основание за това е посочено решение за саморазпускане, описано в устава й.

Партията бе създадена през 2024 г. и стана втория политически проект на Божков, след като през 2020 г. основа "Българско лято". Първи лидер на "Център" бе политологът Дарин Дросов, а след това ръководството формално бе поето от бившия депутат от ИТН Петър Димитров.

Като седалище на партията бе вписана къщата на бизнесмена на столичната ул. "Московска" 43. "Център" се включи в изборната надпревара през юни 2024 г., когато вотът бе 2 в 1 - за парламент и европарламент. И на двата вота успя да събере над 1%, с което взе и държавна субсидия (партиите взимат пари от държавата, когато получат над 1% от гласовете, а коалициите - при над 4% - б.р.)

За последно името на партията се завъртя в публичното пространство преди повече от година, когато започна да събира подписка за оставка на правителството на Росен Желязков.

На последните парламентарни избори през април Божков призова да се гласува с № 21 - номерът, с който "Прогресивна България" на премиера Румен Радев бе вписана в бюлетината.

Саморазпускането на партии е рядко явление. За последните 6 г. има само 3 случая за подобно прекратяване на съществуването на политически проекти, вписани в "Държавен вестник".

За последно решение за саморазпускане е обнародвано за "Либертас България" през 2023 г., а година по-рано го направи и "Гражданско обединение за реална демокрация" (ГОРД) на бившия евродепутат Слави Бинев. През 2020 г. ПП "Бургас", създадена през 2007 г. от местния бизнесмен и общински съветник Ваклин Стойновски също се саморазпусна.