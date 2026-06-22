Работещи лифтове на Витоша ще има, но евентуално след 2028 г. (Обзор)

Нов план за управлението на природния парк ще се прави през цялата 2027-а

Възстановяване на лифтовете на Витоша, които не работят вече няколко години, може да има, но евентуално след 2028 г. Това се разбра в понеделник след първото събиране в МРРБ на консултативен съвет. В него са министерствата на околната среда, регионалното развитие и земеделието, Столичната община и др.

Експертите трябва да направят така, че най-късно в началото на 2027 г. да има готово задание за обществена поръчка за изработване на нов план за управление на Природен парк “Витоша”. Тъй като процедурата

със сигурност ще се проточи през цялата година,

готов и приет план ще има най-вероятно от 2028-а. Той ще бъде 10-годишен, както изисква Законът за защитените територии.

“Работещи лифтове на Витоша може да има и сега - концесионерът е в пълното си право да ги ремонтира и модернизира в рамките на съществуващия сервитут”, каза депутатът от “Прогресивна България” и бивш земеделски министър Явор Гечев, който също участва в съвещанието. Но възстановяването попадна в парадоксална ситуация - според действащия в момента план за управление на Витоша в планината е забранено всякакво строителство, а части за старите лифтове вече не се произвеждат, тъй като те са на по 70-80 години.

Това налага да се изливат нови фундаменти, които са по-големи

но по-малко на брой. Трябва да се правят и нови просеки там, където има растителност, а това също е забранено.

“Със сигурност новите съоръжения ще изискват и нова първа и последна станция, а това също е строителство”, каза регионалният министър Иван Шишков.

Казусът е всъщност още по-заплетен, защото актуалният в момента план за управление на Витоша е от 2005 г. и

е изтекъл през далечната вече 2015 г.

Законът за защитените територии позволява неговото действие да се удължава на практика до безкрайност. Досега МОСВ направи няколко опита да започне процедура за нов план, но всички те бяха успешно оборени в съда от екологични организации.

Затова екоминистърката Росица Карамфилова каза, че този път в дискусиите за изработване на заданието за новия план ще трябва да бъдат поканени колкото може повече обществени организации, тъй като преди всичко трябвало да стане ясно “ние какво искаме от Витоша и каква визия имаме за нея”.

Тя подчерта, че трябва да има баланс

между модернизацията на инфраструктурата в планината и обществения достъп до нея, от една страна, и опазването на природата, от друга. В момента ситуацията с природния парк е такава, че “хем не ползваме Витоша пълноценно, хем ѝ нанасяме вреди”, коментира министър Шишков.

Ще се наложат и промени в няколко закона, което обаче ще се предприеме на следващ етап, след като има приет и действащ план за управление на природния парк.