Живка, която загина в Пирин, била опитна планинарка, но избрала грешната пътека - с много лед и сняг

Операцията по издирване с военен хеликоптер на 47-годишната жена била изключително сложна заради силния вятър, труднодостъпен и опасен терен

Преди да започне изкачването, си направила селфи, по него и по лая на кучето спасителите я открили

Верен домашен любимец, бдителни туристи, себеотдайни спасители и виртуозни военни пилоти в една рискова акция за откриване на изчезнала жена в Пирин.

47-годишната Живка Куртева обаче бе открита мъртва. Тя тръгвала сама на преход в събота сутринта от заслон Кончето към хижа "Вихрен". В 7,30 ч изпраща на своя приятелка селфи с кученцето си и поема по опасния скален ръб Кончето.

Следобед връзката с нея се губи,

а след като вечерта не се прибира в хижата, нейни роднини подават към 21 ч сигнал в Планинската спасителна служба (ПСС). На крак са вдигнати спасителите от отряда в Банско. Мащабната акция продължава и в неделя сутринта. Пристигат и доброволци от екипа за работа при бедствия, аварии и катастрофи при БЧК, които работят с планинските спасители и използват дрон за търсене в труднодостъпния район. Дронът не засича жената. Това е последната снимка на 47-годишната Живка Куртева, която си е направила селфи в събота в 7,30 ч и е тръгнала към хижа "Вихрен" с кученцето си. СНИМКА: ФИЙСБУК

На помощ е извикан вертолет AS 532 Cougar от 24-а авиационна база в Крумово. Часове екипажите от ВВС и от ПСС в Банско обследваха високопланинските терени в седловината в района на Кончето с надежда да намерят и спасят жената.

По-късно се оказва, че

тялото на Живка е на около 500-600 метра под ръба - в цепнатина

между скали и сняг, и е невъзможно да бъде засечено от дрон или от хеликоптера.

"Поискахме данни за последното местоположение на телефона й. По селфито от сутринта се ориентирахме в каква посока е тръгнала. Така успяхме да стесним района на търсене. Операцията с хеликоптера бе изключително сложна заради силния вятър, труднодостъпния и сложен район, а теренът от южната страна на Кончето е опасно място.

Действахме в пълен синхрон. Благодарение на професионализма и опита на екипажа на хеликоптера бяхме оставени в района на Каменица. Това е изключително ветровито и трудно място за маневриране. Няма площадка за кацане. Единствената възможност бе хеликоптерът да подпре единия си колесник, за да можем спасителите да слезем", разказва кметът на Банско Стойчо Баненски, който е доброволец в отряда и редовно участва в спасителни акции.

В неделя на преход в района тръгват и Памела Качмарек с приятеля си Деян. Решили да направят преход към Кончето. На една от почивките прочели в интернет, че се издирва жена с куче.

"Където свършва въжето и почва изкачването

към връх Бански Суходол, на два пъти чухме нещо като кучешки лай

После – тишина. Не знаехме какво сме чули. Чудехме се дали не е птица или не ни се е сторило. На Бански Суходол имаше група младежи с колона, от която гърмеше музика. След малко си тръгнаха", казва Памела.

Обадили се на приятел, а той пък ги свързал с централата на ПСС. В този момент чули кучешкия лай отново и вече били сигурни, че не грешат.

"Хеликоптерът бързо качи спасителите и започна оглеждане на терена. Към акцията се включи и Генко, който се качи към Кончето, за да помогне в търсенето на жената. Кучето се чуваше, но не се виждаше. Накрая ги откриха. За жената знаете какво се е случило, нашите съболезнования на семейството. Генко отиде да вземе кучето, а с Деян взехме дрона на ПСС. Преди Кутело се срещнахме с Генко и тримата заедно слязохме. Свързах се със семейството на жената и уговорихме предаването на кучето", допълва планинарката. Туристите Памела, Деян и Генко чули лай на куче в района на Кончето и подали сигнал до ПСС. Генко е слязъл по скалите, за да прибере пудела на Живка. СНИМКА: ПАМЕЛА КАЧМАРЕК

Памела предупреждава и моли всички, които са в планината: Когато знаете, че в даден район се провежда спасителна акция - оглеждайте се, вслушвайте се, бъдете внимателни! Едно тихо лаене може да промени много, казва Памела.

"Изказвам своите най-искрени съболезнования към близките на загиналата. Наред с тъгата пред човешката трагедия отново

видях висок професионализъм, смелост и всеотдайност

на всички участници в акцията по издирването. Българските ВВС, които днес много помогнаха, ме карат да изпитвам гордост и уважение. Респектиран съм от екипажа на хеликоптера, който за пореден път показа изключителни умения и самообладание при работа в сложен и рисков терен.

Много пъти съм виждал професионализма и майсторството на тези екипажи, но днешната въздушна операция беше наистина впечатляваща и на границата на възможното. Благодаря на моите колеги от ПСС – отряд Банско: Иво Валеов, Димитър Пицин и Иван Баряков, с които бяхме заедно в акцията, на наземния екип и на ръководството на ПСС за координацията. Всички за пореден път показаха професионална, физическа и психическа подготовка, достойна за най-високите стандарти на планинското спасяване", благодари кметът на Банско.

Той предупреждава хилядите хора, които през следващите месеци ще отидат на поход в Пирин, да бъдат внимателни.

"Пирин е едно от най-красивите богатства на България. Но

нека любовта към планината върви ръка за ръка с отговорността

Затова апелирам към всички: не подценявайте планината, не надценявайте собствените си възможности, планирайте внимателно своите преходи, следете метеорологичните условия и спазвайте правилата за безопасност", призова Стойчо Баненски. Той допуска, че загиналата жена е избрала грешен маршрут.

"Има две пътеки - едната подсича ръба и се пресича от снежен склон, докато горе по ръба няма сняг и в момента е най-подходящият и безопасен маршрут. Била е опитна планинарка, с добра екипировка, но е била без котки. На тази височина още има сняг и лед. Най-вероятно се е подхлъзнала. В този участък пътеката пресича снежен склон, а при липса на подходяща екипировка и самоосигуряване рискът е много висок. Сутринта теренът все още е бил заледен. Склонът е комбинация от сняг и скални прагове, което прави мястото изключително опасно", допуска кметът. Екипажът на вертолета и планинските спасители след края на акцията СНИМКА: СТОЙЧО БАНЕНСКИ

Живка е от Малко Търново, но живее в София, работи в един от строителните хипермаркети. В социалните мрежи приятелите я описват като позитивен човек. Била е запален турист и често е изкачвала високите планински върхове.

"Бил съм на много походи с нея. Беше внимателна, отговорна и позитивна, усмихната, много добра, смела, грижовна, емоционална и красива. Имаше внучка от няколко месеца и помагаше на дъщерите си. Браво, момчета, че сте спасили поне кучето. Ще ми липсва", пише неин приятел.