Докато България беше "Евровизия", Никола Веселинов триумфира с 4 приза за математика в САЩ

Най-нездравословно е очакването да печелиш винаги, казва отличникът от СМГ

Никола Веселинов от Софийската математическа гимназия завършва 11-и клас след няколко дни. Но само преди месец, когато България празнуваше огромния успех на Дара на “Евровизия”, спечели историческото за България първо място в елитния международен конкурс Regeneron ISEF – престижно състезание за гимназисти за наука и инженерство. Освен че стана пръв в света по математика, получи и награда за млад учен.

Тази година конкурсът се проведе във Финикс, Аризона. Участниците са разпределени в 22 категории, спрямо темите на проектите си – сред тях са математика, физика, химия, биология, информатика и т.н. Участват повече от 50 държави от цял свят, а

конкуренцията е голяма – около 1700 ученици с над 700 проекта

Този на Никола е на тема “Разрешимост на уравнение в елементарни функции”. С научна дейност в сферата на математиката единадесетокласникът се занимава от 2 години.

Ученическият институт по математика и информатика организира няколко пъти годишно форуми, на които се представят научни проекти. Именно оттам Никола научил за панаира, където печели и правото да представя България на елитното състезание в САЩ. Пробва се на панаира и миналата година, когато е в 10-и клас, но тогава не е сред избраниците. Негов ментор сега е Мирослав Маринов, за когото споделя, че много го е вдъхновил.

Никола започва да прави проекта, с който печели в Щатите, още през лятото на 2025 г. Разказва, че няма фиксирано време, в което трябва да работи по него, и всеки участник има свобода да реши колко време ще отдели, за да работи по темата си и да я развие. Самият той се занимавал с темата си редовно, особено в последните дни преди да я довърши. През януари Никола представя готовия си проект пред журито на родния научен панаир, където всяка година се допускат около 15 проекта, като категорията, в която са, не е определяща за класирането им. Накрая оценяващите избират тримата, които да представят страната ни в САЩ.

“Във всяка от 22-те категории се дават награди за първо, второ, трето и четвърто място, които се определят от професионалното жури на конкурса. Първата награда винаги е еднолична, докато за второ място се награждават по двама, за трето – трима. Но това зависи и колко проекта има в категориите. Доколкото знам, се гледа 25% от участниците да вземат награда от журито. След това сред хората, които са взели първо място, се излъчват т.нар. топнагради. “Млад учен” (приза, който той печели – б.р.) е една от тях”, разказва Никола.

Освен това награди връчват и спонсорите на събитието, като те избират кого да наградят след интервю. В категорията на Никола организациите са 2: American Mathematics’ Society и Mu Alpha Tetha. Призове взема и от тях – за първо и второ място.

Всички награди, които печели, са парични –

1500 долара от Mu Alpha Tetha, 1000 от American Mathematics Society, 6000 за първо място по математика и 75 хил. долара за “Млад учен”.

За Никола мотивацията да участва в конкурса не е наградата. Определя като нездравословно очакването на хората винаги да печелят.

“Без по-дълбока причина да се занимаваш с това, с което се явяваш, това очакване просто те срива психически”, казва той.

Изследователската дейност създава по-креативно мислене, особено при решаването на математически проблеми, вярва той. А информацията за проектите си взема от онлайн сървъри и книги както на български, така и на английски език. Конкретно за ISEF използва източници само на английски, защото самата тема е тясноспециализирана. В началото му е по-трудно, защото разбира само стандартните думи като спомагателни глаголи, но постепенно успява да свикне със специализираните термини.

“Ако имаме уравнение, което може да е част от математически модел, и искаме да разберем дали можем да изразим неговото решение като функция на параметъра – да намерим от параметъра решението, като се използват различните елементарни функции – събиране, изваждане, умножение, деление, експоненти, логаритми. Неща, сравнително близки до това, което се учи в училище, но може и да се развие”, обяснява той темата си. Според него би било хубаво изследователската дейност да бъде насърчавана в училище, защото развива повече умения. Вярва, че

дори 7-годишно дете може да стигне до по-сложни заключения,

ако теорията му бъде представена по подходящ начин.

Освен развиването на научни теми Никола ходи и на математически състезания, но и на олимпиади по различни предмети.

“На състезание като ти кажат да докажеш нещо, то вече е проверено, че е така. Губи се откривателското чувство. Удовлетворението, което идва за мен от научната работа, е много по-голямо. Развива умението на човек сам да си задава въпроси и може да се задълбочи в тематиката колкото иска”, споделя той. И е категоричен, че въпреки научните му интереси животът му не е по-различен от този на всеки друг в 11-и клас, защото успява да излиза с приятели, да ходи на фитнес и да развива хобито си – занимава се с фотография с дрон. Харесва му и нумизматиката, като споделя, че си запазва по една монета от всяка страна, която посети. Свързва интереса си към монетите с историята, която е другият му любим предмет в училище освен математиката. Харесва и физиката, химията и немския език, а желанието му е да има широка обща култура.

През лятото ще прекара 6 седмици в Масачузетския технологичен институт (MIT) по изследователска програма, в която участват 100 души от различни държави. Там отново се съставят проекти по подобие на този, с който Никола печели във Финикс. Все още не знае в кой университет ще продължи образованието си, но е сигурен, че ще следва математика. И обмисля да кандидатства както в България, така и в чужбина. Най-важно при избора му ще бъде дали университетът има подходяща катедра по математика и преподаватели, които се занимават с научна дейност като него.

“Искам да продължа да се занимавам с изследователска дейност. Още от малък исках да се занимавам с нещо по-аналитично. Като бях на 7-8 години, исках да ставам инженер, въпреки че тогава съм имал много абстрактна представа с какво точно се занимават инженерите”, разказа той. А за любовта му към математиката вероятно са допринесли родителите му, защото и двамата са завършили приложна математика.