Горящ ТИР с дървен материал затвори пътя Смолян- Девин

Тежкотоварен камион, превозващ дървен материал, се запали и временно блокира движението по пътя Смолян- Девин в участъка между селата Стойките и Широка лъка. Инцидентът е станал преди около час, като на място са се отзовали два екипа на пожарната, които са овладели огъня.

Пожарът е избухнал в дясната част на автомобила по време на изкачване. Водачът е спрял незабавно и е направил опит да потуши пламъците, но огънят е обхванал част от превозвания дървен материал и е нанесъл щети по шофьорската кабина. При инцидента няма пострадали.

След приключване на разчистването движението ще бъде възстановено първоначално в едната лента, а впоследствие и в двете посоки. Към момента в района са се образували колони от автомобили.

Вследствие на пожара върху пътното платно е изтекло значително количество масло, поради което се извършва опесъчаване с цел обезопасяване на трасето.

Причините за възникването на пожара предстои да бъдат изяснени. Камионът е собственост на смолянска фирма, като тепърва ще се установява дали превозното средство е било технически изправно и дали е превозвало товар над допустимите норми.