200 нови камери с AI снимат в София за скорост, колани и грешно престрояване (снимки)

Поставени са на 35 рамки по околовръстното шосе

Обновяват софтуера на устройствата и в центъра на столицата

35 рамки с общо 200 камери на тях, разположени по цялото околовръстно в София, дебнат от миналата седмица нарушителите на пътя, показа проверка на “24 часа”. Те засичат преминаване на червено, моментна скорост, използване на мобилен телефон, липса на предпазен колан на шофьори и пътници, както и неправилни маневри.

Освен това камерите хващат и автомобили без задължителната застраховка “Гражданска отговорност”. Устройствата са с толкова висока резолюция, че и нощните снимки са ясни и номерата на колите се разчитат без проблем, обясниха от Пътна полиция.

Рамките са разположени по Северната и по Южната дъга на околовръстното шосе, а софтуерът им работи с изкуствен интелект. При нарушение ще се издава електронен фиш за собственика на автомобила.

Софтуерът е толкова добър, че ще следи и за неправилно престрояване, както и за преминаване от лента в лента на забранените за това участъци. Ще засича и грешно престрояване на кръстовищата.

Обновява се и софтуерът на видеонаблюдението на СДВР в центъра на София, научи “24 часа”. Там има 14 рамки, предвижда се и изграждането на още една. В момента те засичат преминаване на червен светофар, но не автоматично. Вместо това колите, минали на забранителен светофар, попадат в червен правоъгълник и пътният полицай трябва да спира видеото и на ръка да преписва регистрационния номер. Глобата за това нарушение е 51,13 евро, отнемат се и 10 точки. Камерите хващат и автомобили без задължителната застраховка “Гражданска отговорност”. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Камерите в центъра са на ул. “Г. С. Раковски” и булевардите “Дондуков” и “Цар Освободител”. Ще има още една - на кръстовището на Петте кьошета.

МВР ще сложи подобни рамки и в други градове. Засега обаче монтираните в София все още не са минали всички тестове. Това трябва да стане до месец.

От началото на годината до март в цялата страна с превишена моментна скорост са снимани 685 000 души, а почти 18 000 са глобени заради липса на задължителния годишен технически преглед. Около 5000 шофьори са снимани да се движат без застраховка “Гражданска отговорност”.

Междувременно продължава да тече акцията, разпоредена от вътрешния министър Иван Демерджиев срещу гонките. През уикенда в Перник са били предупредени мотористи, които карали шумно.

В Сливен с дрон са били засечени неправилни маневри и събиране на мотористи. Във Враца са глобени над 150 души за различни нарушения, а в Хасково - над 250.

Тече и акция на МВР с цел намаляване на пътния травматизъм. Тя е по заповед на Демерджиев от 5 май. Тогава жертвите на катастрофи бяха 135 - с 15 повече от същия период на миналата година. Въпреки операцията до 22 юни те са 203, а починалите спрямо 2025 година са с 32-ма повече. Ръст има и при ранените.