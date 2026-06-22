Два трупа за ден вдигнаха на крак полицията в Слънчев бряг

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Два трупа вдигнаха полицията на крак в Слънчев бряг този следобед.

Починалите са украинец и румънец, засега няма данни за умишлено причиняване на смъртта им, казаха източници от полицията.

Украинец на 51 г. е открит мъртъв в заведение в курорта днес по обед. Трупът е откаран за аутопсия, взети са проби за алкохол и наркотици.

Малко след сигнала за мъртвия украинец в полицията е приет втори - за загинал румънски турист на 65 години, който се е удавил в басейна на един от хотелите в най-големия ни морски курорт.

И в този случай тепърва ще се изяснява каква е точната причина за смъртта и дали летовникът от северната ни съседка е употребил алкохол или дрога преди да влезе в басейна.