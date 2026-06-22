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Две коли се удариха челно край Свищов, има ранен и пътят е затворен

Дима Максимова

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Автомобилите са смазани до неузнаваемост Снимка: Пресцентър на МВР

Тежък челен удар между два леки автомобила затвори временно пътя между Свищов и село Вардим. Пострадал е водачът на една от колите. Произшествието е станало около 19,30 ч., съобщи ОДМВР - Велико Търново.

Раненият шофьор е откаран в свищовската болница, другият е изпробван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. Предстои да му бъде взета проба за наркотични вещества. 

На местопроизшествието се извършва оглед. Причините са в процес на изясняване. Започнато е досъдебно производство. Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут.

Автомобилите са смазани до неузнаваемост

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