Две коли се удариха челно край Свищов, има ранен и пътят е затворен

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Тежък челен удар между два леки автомобила затвори временно пътя между Свищов и село Вардим. Пострадал е водачът на една от колите. Произшествието е станало около 19,30 ч., съобщи ОДМВР - Велико Търново.

Раненият шофьор е откаран в свищовската болница, другият е изпробван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. Предстои да му бъде взета проба за наркотични вещества.

На местопроизшествието се извършва оглед. Причините са в процес на изясняване. Започнато е досъдебно производство. Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут.