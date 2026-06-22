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Пробация договори в съда служител, откраднал злато за над 26 хил. евро от заложна къща в Пловдив

Никола Михайлов

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34-годишният Георги Николов сключи споразумение с прокуратурата. Снимка: Никола Михайлов

Присвоил накитите в рамките на 10 месеца

Година и половина пробация договори служител на заложна къща в Пловдив, успял да задигне голямо количество златни накити от работното си място. 34-годишният Георги Николов се изправи пред Районния съд в града и призна вината си, а магистратът Васил Тасев одобри постигнатото споразумение с прокуратурата.  

Според обвинението в периода от 4 януари до 3 октомври 2024 г. Николов, който работел на длъжност "комисионер" в заложната къща, противозаконно присвоил бижутата, които трябвало да пази, като вещи на търговския обект. Общата стойност на накитите била 26 139,70 евро.

Пробационните мерки на Георги Николов включват задължителна регистрация по настоящ адрес, която да се следи с явяване и подписване, и периодични срещи с пробационен служител 2 пъти седмично. Съдия Тасев изрази притеснение за спазването им, тъй като 34-годишният мъж живее в Испания, но адвокатът му увери, че всичко ще бъде уредено преди той да напусне страната. 

34-годишният Георги Николов сключи споразумение с прокуратурата.

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