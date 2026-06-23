С положителен тест за дрога е шофьор от тежкия челен сблъсък край Свищов

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В плевенската болница е транспортиран раненият шофьор от тежкия челен удар между две коли край Свищов от понеделник вечерта. Той е с множество травми, съобщиха от полицията.

Пробата за наркотични вещества с техническо средство на другия водач е дала положителен резултат на метаамфетамин. Взета му е кръвна проба за химичен анализ, уточняват от ОДМВР - Велико Търново.

Жестоката катастрофа между два леки автомобила затвори временно пътя между Свищов и село Вардим в понеделник. Произшествието е станало около 19,30 ч. На място е извършен оглед. Причините са в процес на изясняване от досъдебно производство.