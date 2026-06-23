Луд ли ще ме правиш за 40 евро, крещял извършителят, бутнал мъж от Лъвов мост

Полиция, пожарна и линейка дошли след 5 минути

Бяха пред мен, на светофара се засичат с този господин, той започва да крещи, минава на червено, сграбчва го за дрехите, момчето се отскубва, пресича да си тръгне, той го хваща, започва да крещи "Луд ли ще ме правиш за 40 евро, сега ще видиш". Другите двама с него бяха спокойни.

Това разказва Румяна Александрова, която е станала очевидец на случая от вчера, при който трима бутнаха мъж от "Лъвов мост" и го убиха. Починалият е на 36 години, а задържаните мъже - между 20 и 30 години. От СДВР тепърва ще изясняват мотивите им.

Вчера очевидци твърдяха, че спорът е бил за 10 евро, както и че линейка дошла след цял час.

"Всичко стана за 5 секунди, сграбчи го за дрехите, избута го през парапета и аз видях как краката са му във въздуха и полита надолу", допълни Александрова в разказа си пред Нова тв.

След това тя видяла патрулка до пазара и им посочила извършителя. "Хората веднага се събраха, не можех да се върна да видя какво се случва. След 5 минути имаше полиция, линейка и пожарна", твърди очевидката. Според нея мъжът изглеждал много агресивен.

След това си тръгнал, все едно нищо не е станало. "Не тичаше, вървеше бавно и нещо си говореше, мина покрай мен".

От СДВР изясняват мотивите за инцидента.