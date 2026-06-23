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Външният министър: Не само България е против санкциите срещу патриарх Кирил

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Велислава Петрова СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

Не само България, но и още една държава, е против налагането на санкции срещу руския патриарх Кирил. Това съобщи външната ни министърка Велислава Петрова в интервю за bTV, но отказа да назове другата страна.

Санкциите срещу главата на руската църква Св предвидени в 21-я пакет европейски санкции срещу Русия. В тях влиза и името да единия съсобственик на "Лукойл", заради когото премиерът Румен Радев обяви, че да подкрепим санкциите значи да се самопростреляме в крака. И заплаши, че ще наложи вето. Сега министър Петрова обясни, че налагането на вето е далеч, все още държавите са на етап изразяване на резерви.

Велислава Петрова СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

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