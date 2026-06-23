Почина шофьорът от челния удар край Свищов, другият шофьор с положителен тест за дрога

66-годишният шофьор от катастрофата край Свищов е издъхнал в плевенска болница. Другият участник в жестокия челен удар е задържан за 24 часа. Пробата му за наркотици е дала положителен резултат.

Катастрофата е станало вчера около 19,30 ч. на пътя Свищов – с. Вардим. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 28-годишен от с. Вардим, се движел към с. Вардим и се забил челно в насрещно идващ лек автомобил, управляван от 66-годишен от Свищов. При свирепия удар пострада по-възрастният водач. Той бе откаран с множество травми в Спешна помощ – Свищов, след което е транспортиран към болнично заведение в Плевен, където по-късно е починал.

Другият водач е изпробван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. Проверката за наркотични вещества е дала положителен резултат за метаамфетамин. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР, съобщват от полицията.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.