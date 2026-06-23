Новата ЦИК започва мандата си

Започва работа новият състав на ЦИК. Съгласно указ на президента Илияна Йотова от 23 юни 2026 г. държавният орган, който подготвя и организира избори в България, е в състав: Георги Хорозов, председател, и негови заместници - Осман и Маргарита Махаева, секретар е Йорданка Ганчева. Членове на ЦИК са: Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев.

На 15 юни Йотова издаде указ за назначаване на новите членове, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание. Преди това бяха проведени консултации, на които ПГ представиха своите предложения, а на 12 юни излъчените кандидати бяха изслушани.

Предишният състав на ЦИК отчете за последните 5 г. общо 10 национални избора – седем за Народно събрание, избори за президент и вицепрезидент на републиката, за общински съветници и кметове, както и за членове на Европейския парламент от Република България. Проведени са и 174 частични и нови избора за местни органи на властта.