Близки се сбогуват във фейсбук с убития на "Лъвов мост"

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Близки се сбогуваха с 36-годишния мъж, загинал при трагичния инцидент на "Лъвов мост" в София в понеделник вечер. В социалните мрежи бяха публикувани негови снимки, а близки, приятели и познати изразиха скръбта си от внезапната загуба.

Младият мъж е бил познат сред приятелите си като Къци. Той загина в понеделник около 18:00 часа, след като бе бутнат от "Лъвов мост". На място е открито тялото му, а във връзка със случая са задържани трима души на възраст между 20 и 30 години, съобщиха от СДВР.

Очевидката Румяна Александрова разказа пред Нова, че е станала пряк свидетел на конфликта, довел до фаталния край.

„Бяха пред мен, на светофара се засичат с този господин, той започва да крещи, минава на червено, сграбчва го за дрехите, момчето се отскубва, пресича да си тръгне, той го хваща, започва да крещи "Луд ли ще ме правиш за 40 евро, сега ще видиш". Другите двама с него бяха спокойни", разказва Александрова пред Нова тв.

По думите ѝ всичко се е разиграло за секунди.

„Всичко стана за 5 секунди, сграбчи го за дрехите, избута го през парапета и аз видях как краката са му във въздуха и полита надолу", допълва очевидката.

След инцидента тя забелязала полицейски патрул в района и веднага насочила служителите към предполагаемия извършител.

„Хората веднага се събраха, не можех да се върна да видя какво се случва. След 5 минути имаше полиция, линейка и пожарна", твърди Александрова. Според нея мъжът, когото сочи като извършител, изглеждал изключително агресивен.

По думите ѝ след случилото се той си тръгнал спокойно.

„Не тичаше, вървеше бавно и нещо си говореше, мина покрай мен", разказва още свидетелката.

По-рано други очевидци също разказаха за възникнал спор преди трагедията.

По информация на очевидци преди трагедията е възникнал конфликт. Според свидетели спорът е бил за сума от 10 евро.

"Беше бит, а после изхвърлен, което не беше реално", разказва очевидец, подал сигнал до полицията пред Дарик радио.

"Подадох първия сигнал в 18:01 часа, линейката дойде час след това, единственото, което видях е да му правят е сърдечен масаж", добавя той.

Друг свидетел твърди: "Видях, че има спор до паметника, спореха, след това видях, че онзи му вдига краката, хвърли го надолу с главата и си тръгна спокойно."

Според очевидци след пристигането на екипите на Спешна помощ на пострадалия е бил правен сърдечен масаж в продължение на около 40 минути, но той не е успял да бъде спасен. Пожарната също е оказала съдействие на място. За да достигнат до тялото, намиращо се в бетонната част на речното корито, пожарникарите са използвали стълба.

В памет на загиналия негови близки публикуваха емоционални послания в социалните мрежи.

„Лека му пръст на Къци. Бог да го прости! Дано има справедливост за него. Съболезнования на семейството", пише негова позната.

Приятел на мъжа също публикува емоционално послание: „Не знам какво да кажа. Много ми е тежко. Дано си на по-добро място. Съболезнования на цялото ти семейство."

"Е това минава границите вече, спрете се, бе хора. Вече и ги убивате. Не стига, че ги обричате на бавна смърт, а посягате на човешкия живот. Почивай мир Къци!", пише позната на починалия.

Разследването продължава, като полицията и прокуратурата работят по изясняване на всички факти и обстоятелства около смъртта на мъжа, включително точния мотив за нападението.