Младен Шишков: Напук на цялото политическо лутане в държавата, ГЕРБ-Асеновград доказа, че стабилността започва от хората

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Наблюдаваме какво се случва в страната - празни обещания и опити за разрушение на всичко съградено, каза областният координатор на ГЕРБ

"Казаното отлита, направеното остава! Напук на цялото политическо лутане в държавата, ГЕРБ-Асеновград доказа, че стабилността започва от хората по места".

Това заяви областният координатор на ГЕРБ-Пловдив област Младен Шишков по време на отчетно-изборното събрание на ГЕРБ-Асеновград. Форумът събра партийния актив, общинските съветници и кметовете на населени места в общината.

По думите на Младен Шишков силата на ГЕРБ продължава да бъде в прякото общуване с хората.

"Онлайн присъствието и постовете са важни, но реалните проблеми се решават лице в лице с хората - там, на терен, по улиците и в селата. Точно срещу мащабната онлайн дезинформация ние излизаме с факти, аргументи и готови проекти, така както се прави в Асеновград", каза областният координатор.

Той коментира и актуалната политическа обстановка в страната, като заяви, че хората ще продължат да търсят стабилност и предвидимост.

"Наблюдаваме какво се случва в страната - празни обещания и опити за разрушение на всичко съградено. Но истината е една - на фона на този хаос хората неизбежно и много скоро отново търсят и ще търсят стабилната дясна алтернатива, която само ГЕРБ може да предложи. Асеновград е пример за това как се устоява на бурите - с вътрешна мобилизация, съхраняване на твърдото ядро и неуморна работа на терен", заяви Шишков.

Според него отчетните събрания са важна възможност за открит разговор по проблемите на местните структури и търсене на решения.