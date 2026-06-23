Само 22% ползват отпуска по бащинство

15-дневният отпуск за мъжете, познат като отпуск по бащинство, да може да се ползва наведнъж или на части от деня на раждането до навършването на 1 година на детето. Това предвижда проект за промени в Кодекса на труда на Венко Сабрутев и група народни представители от „Продължаваме промяната”. Той бе обсъден на тристранка днес. Той обясни пред социалните партньори, че в момента той не работи и само 22% от татковците го ползват.

Промяна би променила същността на този отпуск, каза социалната министърка Наталия Ефремова. Това е причината министерството да не подкрепя този отпуск.

Бизнесът също не подкрепя промяната, защото очаква проблеми при предприятията със сменен режим, производствените и малките предприятия. Бихме подкрепели такъв проект, когато той дава гаранции и повече предвидимост, по-дълъг срок, обясниха от АИКБ.

Според бизнеса преминаването от 15 календарни дни, които задължително включват и почивни дни, към 15 работни дни, е съществена промяна, която е неприемлива и без никаква обосновка и анализ на въздействието върху производителността и разходите на осигурителната система.

Няма гаранция как се ползва този отпуски и дали няма да се ползва, за да се сливат уикенди, каза Мария Минчева от БСК. И обясни, че има достатъчно опции бащите да се включат в отглеждането на детето.

Тези чести отсъствия могат да доведат до нарушаване на на ритъма на предприятията, обясни Васил Тодоров от БТПП.

Едва ли в тези 15 дни ще се правят ремонти. Това няма как да се отнася и за осиновителите. Трябва да има прецизиране на текстовете, за да ги подкрепим, обясни Радка Йосифова от КРИБ.

От КНСБ подкрепят промени в този вид отпуск.

В момента се намираме в една прекрасна демографска катастрофа. Трябва да търсим различни решения и подкрепяме тези промени, обясни Атанас Кацарчев от КТ "Подкрепа".