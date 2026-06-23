15-годишен без книжка подкара нерегистриран мотор

15-годишен младеж без книжка подкара нерегистриран мотор. В обедните часове в понеделник на ул. „Иван Гарванов" в гр. Благоевград, от органите на реда е спрян мотоциклет „Сузуки 450".

В хода на извършената проверка е установено, че мотоциклетът не е регистриран по надлежния ред и се управлява от неправоспособен 15-годишен младеж от града. За случая е уведомена РП-Благоевград.

Миналата седмица 15-годишен младеж предизвика тежка катастрофа в Горна Оряховица с колата на баща си. Той се блъсна в стълб, докато в колата возел четирима приятели на възраст от 12 до 14 г. При тежкия инцидент пострадаха и петте деца в колата, като двама от тях бяха транспортирани за лечение в София с въздушната линейка.