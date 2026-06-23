Свищов инвестира близо 4 млн. лв. в три нови центъра за хора с увреждания

За 16 месеца Община Свищов построи и оборудва три нови сгради на социални услуги, в които грижа и специализирана подкрепа ще получават възрастни с физически увреждания, хора с интелектуални затруднения, както и увредени и техните семейства.

Проектът е осъществен с безвъзмездна финансова помощ по Плана за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на инвестицията възлиза на 3 888 642 лв., съобщиха от местната администрация.

Строително-монтажните работи вече са приключили.

Основната цел на инвестицията е изграждането на 3 сгради за предоставяне на нови социални услуги (две резидентни и една съпътстваща) с 60 места. Те са създадени в пълно съответствие със стандартите за качество и в контекста на процеса за деинституционализация на грижата за хора с увреждания.

Помещенията вече са напълно обзаведени и оборудвани. Базата отговаря изцяло на съвременните изисквания за интериорно разпределение и функционалност.

По този начин се осигурява среда, близка до семейната, която ще насърчи самостоятелността на бъдещите потребители и ще им позволи да водят независим живот. Трите центъра ще функционират в постоянен синхрон и с допълващи се функции, за да гарантират максимална ефективност на грижата, посочват от екипа.