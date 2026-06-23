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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23094816 www.24chasa.bg

26 евро "тежат" на бизнеса здравните осигуровки на майките

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Държавата да поеме здравните осигуровки по време на двете години майчинство. Тази промяна в Закона за здравното осигуряване предлага Венко Сабрутев и депутата ти от ПП. Тя бе обсъдена на тристранка във вторник. Така щяло да се спазва подходът към пенсионерите и студентите

Приложената предварителна оценка на въздействието посочва очакван разход върху държавния бюджет от близо 8,7 млн. евро.

Очаква се, че 26 евро тежат на работодателя във времена, в които и двете страни си говорим за демографски проблем, каза социалната министърка Наталия Ефремова

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