26 евро "тежат" на бизнеса здравните осигуровки на майките

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Държавата да поеме здравните осигуровки по време на двете години майчинство. Тази промяна в Закона за здравното осигуряване предлага Венко Сабрутев и депутата ти от ПП. Тя бе обсъдена на тристранка във вторник. Така щяло да се спазва подходът към пенсионерите и студентите

Приложената предварителна оценка на въздействието посочва очакван разход върху държавния бюджет от близо 8,7 млн. евро.

Очаква се, че 26 евро тежат на работодателя във времена, в които и двете страни си говорим за демографски проблем, каза социалната министърка Наталия Ефремова.